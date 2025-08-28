To on stworzył „Czwartkowy Klub Zbrodni”. W księgarniach już jego najnowsza powieść

Mistrz „cosy crime”, którego książkami zachwycają się Harlan Coben, Ian Rankin czy Jeffery Deaver, powraca z nowym cyklem. Pierwszy tom świetnie zapowiadającej się serii kryminalnej „Wyjaśniamy morderstwa” już od środy 27 sierpnia znajdziecie w polskich księgarniach.

Nowa książka od autora „Czwartkowego Klubu Zbrodni”. O czym jest?

Podczas gdy ekipa „Czwartkowego Klubu Zbrodni” korzysta z krótkiego urlopu, stery przejmują Amy Wheeler, prywatna ochroniarka celebrytów, oraz jej teść Steve, emerytowany policjant prowadzący agencję detektywistyczną. Ten świetnie zgrany duet zabierze czytelników w emocjonującą podróż z Karoliny Południowej, przez Irlandię, aż do Dubaju.

Steve Wheeler, emerytowany policjant, lubi spokojne życie w małym miasteczku. Prowadzi jednoosobową agencję detektywistyczną, lecz zajmuje się błahymi sprawami. Jego codzienność to quizy w pubie, ulubiona ławka, kot czekający w domu. Dni przygód dobiegły końca. Emocjami żyje teraz jego synowa Amy.

Amy Wheeler kocha adrenalinę. Pracuje w prywatnej agencji ochrony osobistej i codziennie grożą jej niebezpieczeństwa. Przebywa na odległej wyspie, chroniąc ekscentryczną pisarkę Rosie D’Antonio, gdy w pobliżu dochodzi do morderstwa. Policja znajduje przy zwłokach torbę z pieniędzmi, a rajski zakątek przestaje być spokojny...

Rozpoczyna się emocjonujący wyścig. Czy Amy i Steve zdołają uciec i przechytrzyć mordercę?

Galeria ujmujących, nietuzinkowych postaci, trzymająca w napięciu zagadka kryminalna oraz błyskotliwy dowcip okraszony nutą sarkazmu – za to czytelnicy na całym świecie pokochali twórczość Richarda Osmana. Powieść „Wyjaśniamy morderstwa” zawiera wszystkie te elementy, dlatego bez wątpienia zachwyci fanów „Czwartkowego Klubu Zbrodni”. Spodoba się również miłośnikom kryminałów Agathy Christie.

Czytaj też:

2 hity na Netflix i 2 perełki na HBO Max. Dziś jest w czym wybieraćCzytaj też:

Krótkie książki idealne na weekend. 9 perełek ostatnich lat