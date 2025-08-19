Gosia Andrzejewicz dostała program w tv. Poprowadzi go z… „Pierzynką”

Gosia Andrzejewicz, którą cała Polska pamięta z przebojów sprzed dwóch dekad, już we wrześniu pojawi się w zupełnie nowej roli. Piosenkarka, znana z takich hitów jak „Pozwól żyć” czy „Słowa”, dostała własny program w telewizji Puls 2. Sama obecność wokalistki w roli prezenterki to duże zaskoczenie, ale jeszcze większe emocje budzi jej partnerka na planie.

Gosia Andrzejewicz dostała program w telewizji

Od września widzowie zobaczą w Puls 2 poranny program „A kto to mówi?”, który emitowany będzie o godz. 6.15. Formuła ma być lekka i humorystyczna, a jak informuje serwis Press.pl, „prowadzący, występujący ze swoimi zwierzętami, będą komentowali ciekawostki ze świata i internetowe żarty”.Gospodarzami będą na zmianę Gosia Andrzejewicz oraz aktor Jędrzej Taranek.

I właśnie tu kryje się największe zaskoczenie. Andrzejewicz nie wystąpi sama, a w towarzystwie swojego niezwykle popularnego pupila. Fani piosenkarki od dawna znają go z jej mediów społecznościowych.

Kurka Pierzynka kradnie show

Gosia Andrzejewicz w programie wystąpi ze swoją ukochaną kurą Pierzynką. To prawdziwa pupilka gwiazdy. Wokalistka zabiera ją nawet w dość nietypowe miejsca, tej wiosny na przykład razem udały się do kościoła, by w Wielką Sobotę poświęcić wielkanocny koszyczek.

Informacja, że Pierzynka trafi do telewizji, wywołała w internecie lawinę komentarzy: „Pierzynka w TV, to będę oglądać na pewno, ze śliczną kurką”, „Niesamowite! Kurka Pierzynka w TV, i to jeszcze na czerwonym dywanie! Dwie gwiazdy!”, „Fenomen. Pierzynka doczekała się bycia gwiazdą”, „Ko ko kocham to” – cieszą się internauci. Część z nich zwraca uwagę, że choć to Gosia Andrzejewicz jest gospodynią programu, prawdziwą gwiazdą poranków Pulsu 2 może okazać się… jej kurka.

