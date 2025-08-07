To tam Polacy uwielbiają się bawić. Lider rankingu festiwali

Liczby nie kłamią. Choć konkurencja jest ogromna – od alternatywnego Audioriver po kultowy Open’er – to „Męskie Granie” zrobiło największy hałas w sieci. Dosłownie.

Ranking festiwalu. Zaskakujący

Jak wynika z najnowszych badań, letnie festiwale to nasza ulubiona rozrywka. Raport przygotowany przez biletyna.pl, we współpracy z Brand24 i agencją Elephate ujawnia, które wydarzenia najbardziej elektryzują polskich internautów. Analiza objęła 30 największych letnich festiwali – od Jarocina po Mystic Festival – pod kątem zasięgu, liczby wzmianek, popularności w wyszukiwarkach oraz emocji, jakie wywołują.

Bezapelacyjnym zwycięzcą okazało się „Męskie Granie” – z wynikiem ponad 42 miliony odbiorców i rekordową liczbą internetowych wzmianek w okresie od maja 2024 r oku do kwietnia 2025 roku. Tuż za nim uplasowały się: TOP of the TOP Sopot Festival oraz Open’er Festival.

W czołowej dziesiątce znalazły się także bardziej niszowe wydarzenia, jak Audioriver (muzyka elektroniczna) i Mystic Festival (metal). „Kiedy zaczynaliśmy pracę nad raportem, festiwale były najszybciej rosnącą kategorią na biletyna.pl w zakresie sprzedaży biletów. To jasny sygnał, że Polacy coraz częściej wybierają festiwale jako sposób na spędzanie czasu, nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach” – mówi Darek Matkowski, pomysłodawca i koordynator akcji Biletyna Festival Tour.

Jedno lato i uzależnienie gotowe

W badaniu wzięło udział 658 osób, które podzieliły się swoimi najważniejszymi wspomnieniami z festiwali. Okazuje się, że najbardziej zapadają w pamięć: konkretne koncerty – 62 proc. wskazań, niepowtarzalna atmosfera – 56 proc., towarzystwo – 25 proc. (pełny raport dostępny jest na blogu Biletyna). Emocje, które dominowały to radość, poczucie wolności, ekscytacja, a także wzruszenie i nostalgia. Słowem, cały wachlarz uczuć, który zostaje na długo po zakończeniu koncertów.

Moc festiwali jest ogromna – 94 proc. uczestników poleciłoby swój ulubiony festiwal znajomym, a 71 proc. zrobiłoby to zdecydowanie. Co więcej – ponad połowa badanych (56 proc.) już planowała kolejny muzyczny wypad w te wakacje. To mówi samo za siebie. Festiwale przyciągają jak magnes i… uzależniają.

