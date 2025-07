Był jednym z największych twardzieli w historii kina. Jak dziś wygląda?

Dolph Lundgren, dziś 68-letni aktor, producent i reżyser, to legenda kina akcji, która zaczynała od… studiowania chemii i kariery naukowej.

Na zawsze przylgnęła do niego łatka Ivana Drago

Mało kto wie, że gwiazdor „Rocky IV” jest magistrem inżynierii chemicznej i stypendystą prestiżowego MIT. Mimo to świat poznał go jako piekielnie groźnego Ivana Drago – radzieckiego boksera, który w 1985 roku potężnie oberwał na ekranie od kultowego Rocky'ego (Sylvester Stallone). Od tego czasu Dolph Lundgren zdominował kino akcji i stał się ikoną popkultury. Chwała i przekleństwo, przez wiele lat bowiem aktor nie mógł się pozbyć etykietki „ruskiego boksera”.

Zanim jednak trafił do Hollywood, zdobywał tytuły mistrza Europy i Australii w karate kyokushin, pracował jako ochroniarz w klubach i pozował do reklam sprzętu sportowego. Jego wielka przygoda z filmem zaczęła się przypadkiem, dzięki słynnej wokalistce Grace Jones, z którą aktor był w związku. To właśnie ona pomogła mu zadebiutować w „Zabójczym widoku”, jednym z filmów o Bondzie.

Dolph Lundgren żyje tak, jak na ekranie. Kariera na całego!

Po sukcesie w „Rocky IV” lawinowo pojawiały się kolejne propozycje – od „Władców wszechświata”, przez „Czerwonego skorpiona” i „Punishera”, aż po kultowy duet z Jean-Claude'em Van Dammem w „Uniwersalnym żołnierzu”. Równocześnie próbował sił jako producent i scenarzysta – m.in. w filmach „Mechanik: Czas zemsty” czy „Morderczy występ”.

Współczesna publiczność może kojarzyć go z serii „Niezniszczalni” oraz filmów „Aquaman” i „Zaginione Królestwo”. Lundgren, mimo upływu lat, wciąż jest aktywny. Jego głos można usłyszeć w animacjach, np. w „Minionkach: Wejście Gru”, okazjonalnie występuje też w filmach akcji takich jak „Castle Falls” czy „A Most Wanted Man”. Jak widać na zdjęciach, które aktor na bieżąco udostępnia w swoich mediach społecznościowych, Dolph Lundgren wciąż jest w znakomitej formie. Takiej, że tylko pozazdrościć.

