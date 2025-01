Dziennikarka „Vogue'a” skrytykowała strój Melanii Trump. „Jesteś zwolniona”

Melania Trump pojawia się w przestrzeni publicznej już od lat 90., kiedy to robiła karierę jako modelka. W 2004 rok wyszła za mąż za Donalda Trumpa, a z biegiem lat jej pozycja z żony jednego z najbogatszych Amerykanów zmieniła się na pierwszą damę USA. To sprawiło, że 54-latka odmieniła także swój styl. I choć ostatnio w rozmowie z „Plotkiem” ekspert Matej Pakulski (znany szerzej w sieci jako Matej – Fashion Guy) stwierdził: „Melania Trump jest jedną z najlepiej ubranych pierwszych dam na świecie. Jej stylizacje budzą podziw”, to nie wszyscy podzielają jego zdanie. Teraz krytycznie na temat zestawu żony polityka wypowiedziała się dziennikarka „Vogue'a”.

„Vogue” krytycznie o Melanii Trump

Już podczas poprzedniej kadencji Donalda Trumpa stylizacje jego żony były w najdrobniejszych szczegółach omawiane przez media na całym świecie. Była modelka przywiązywała ogromną wagę do wyglądu, stawiając na luksusowe dodatki, kobiece stroje i stonowane kolory. Nie wszystkie jej stylizacje są jednak trafione.

Otóż kilka dni po tym, jak Biały Dom opublikował oficjalny portret prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, światło dzienne ujrzało także zdjęcie Melanii Trump. Na czarno-białym ujęciu autorstwa belgijskiej fotografki Régine Mahaux, która od lat pracuje z rodziną Trumpów, 54-latka pozuje w eleganckim czarnym garniturze i białej koszuli. „Daily Mail” pisał, że jej postawa z rękami opartymi na stole oznacza odwagę i gotowość do czekających na nią wyzwań, natomiast brak biżuterii podkreśla jej niezależność oraz pewność siebie.

Fanką tej stylizacji nie jest jednak Hannah Jackson, dziennikarka modowa magazynu „Vogue”. Ekspertka stwierdziła, że pierwsza dama nie prezentuje się stosownie do pełnionego przez nią stanowiska. „Na stonowanej czarno-białej fotografii autorstwa Régine Mahaux widać Trump, (...) jakby chciała powiedzieć: «Jesteś zwolniona». Rzeczywiście, wygląda bardziej jak gość występujący w produkcji «The Apprentice» niż jak pierwsza dama Stanów Zjednoczonych” — pisała, zwracając też uwagę na wybrany przez Melanię garnitur marki Dolce & Gabbana.

„Wybór smokingu (...) sprawił, że Melania Trump wyglądała bardziej jak niezależny magik niż urzędnik państwowy. To nie dziwi, biorąc pod uwagę, że ta kobieta mieszkała w wysadzanym złotem penthousie, którego sława jest tak ściśle związana z imperium reality show. Nie chciała porzucić teatralności, nawet mając do czynienia z 248-letnią tradycją” — dodała.

