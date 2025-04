Gwiazdor „Szóstego zmysłu” aresztowany. Wywołał skandal

Haley Joel Osment był cudownym dzieckiem Hollywood, a jego role przeszły do historii kina. Choć miał szansę na ogromną karierę, dziś 37-latek walczy z demonami dorosłości. 8 kwietnia 2025 roku aktor został zatrzymany przez policję za rzekome spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i niestosowne zachowanie. Fani są w szoku.

Haley Joel Osment – od oscarowej roli do skandalu w kurorcie narciarskim

Haley Joel Osment miał zaledwie 11 lat, gdy świat zakochał się w jego talencie. Rola Cole’a w „Szóstym zmyśle” przyniosła mu nominację do Oscara i status jednego z najbardziej obiecujących aktorów dziecięcych. Później były głośne produkcje: „A.I. Sztuczna inteligencja”, „Pay It Forward” czy „The Jungle Book 2”. Miał możliwość współpracować z takimi nazwiskami, jak Steven Spielberg, Bruce Willis oraz Helen Hunt. Choć z czasem Osment zaczął znikać z pierwszych stron gazet, nie zniknęły jego ambicje – powrócił jako aktor charakterystyczny w serialach: „The Boys”, „Gdzie jesteś, Amando?” i „What We Do in the Shadows”.

– Nie chcę być tylko tym dzieciakiem z „Szóstego zmysłu”. Przez lata uczyłem się być kimś więcej – mówił w 2019 roku w rozmowie z „The Guardian”.

Choć artystycznie szukał nowych dróg, prywatnie toczył nierówną walkę. Już w 2006 roku został zatrzymany za jazdę po alkoholu i posiadanie marihuany. Teraz historia zatoczyła koło. W kwietniu 2025 roku Haley Joel Osment został aresztowany w Mammoth Lakes, popularnym kurorcie narciarskim w Kalifornii. Powód? Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i niestosowne zachowanie. Według relacji świadków, aktor był wyraźnie pobudzony i agresywny wobec obsługi hotelu.

Co więcej, przy 37-letnim artyście znaleziono substancje niewiadomego pochodzenia. Jak podał TMZ, policja nie była w stanie początkowo ustalić, czy to narkotyki, więc środki zostały poddane odpowiedniej analizie. „Obecnie uważa się, że substancją znalezioną przy aktorze jest kokaina. Została już wysłana do badań i służby niedługo powinny poznać wyniki” – przekazał informator „People”, powołujący się na policyjne źródła.

To kolejny epizod, który niepokoi fanów. W ostatnich latach pojawiały się też spekulacje o depresji i samotności aktora. On sam nie wypowiadał się na temat zdrowia psychicznego, ale w rozmowie z „Variety” w 2022 roku przyznał: „Każdy, kto dorasta w Hollywood, musi zapłacić cenę za sławę. Niektórzy płacą więcej, niż powinni”.

Czytaj też:

Życie gwiazdora „Gwiezdnych wojen” zmieniła schizofrenia. „Był przekonany, że ktoś go śledzi”Czytaj też:

Gwiazda Hitchcocka zginęła w cieniu własnych demonów. „Straszyli mnie”