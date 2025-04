Poznali się na planie serialu, nie zwlekali ze ślubem. Są razem już blisko 60 lat

Włodzimierz Press, znany przede wszystkim z roli Grigorija Saakaszwilego w kultowym serialu "Czterej pancerni i pies", to postać, której kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Niewiele brakowało, a aktor odrzuciłby propozycję zagrania w tej produkcji. Co więcej, to właśnie na planie tego serialu poznał swoją przyszłą żonę, z którą jest związany od niemal 60 lat.

Kariera i życie Włodzimierza Pressa

W latach 60. Włodzimierz Press był młodym aktorem, który po nieudanym castingu do roli Ramzesa w „Faraonie” stracił wiarę w swoje umiejętności. Kiedy pojawiła się propozycja udziału w zdjęciach próbnych do „Czterech pancernych i psa”, początkowo nie był zainteresowany.

– Po niepowodzeniu z „Faraonem” straciłem resztki wiary, że do czegokolwiek się w tym zawodzie nadaję (...) Nie chciałem w tym grać. Chodziło przecież o serial wojenny, a ja jestem z natury pacyfistą, nigdy nic wspólnego z wojskiem nie miałem – wspominał w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

Ostatecznie zdecydował się wziąć udział w castingu, głównie ze względów finansowych, gdyż za udział w zdjęciach próbnych otrzymywało się wynagrodzenie. Decyzja ta okazała się przełomowa nie tylko dla jego kariery, ale także prywatnego życia. Otóż to właśnie podczas pracy nad „Czterema pancernymi i psem” Press poznał swoją przyszłą żonę.

Renata pracowała w ekipie filmowej jako asystentka kierownika produkcji. Ich znajomość szybko przerodziła się w głębokie uczucie. W jednym z wywiadów aktor wyznał: "Zakochałem się jak wariat". Pobrali się w 1967 roku i od tego czasu są nierozłączni. Ich związek trwa już niemal sześć dekad, co w świecie show-biznesu jest prawdziwą rzadkością. Doczekali się też dwójki dzieci Grzegorz Press jest uznanym fotografem, który współpracował m.in. z tygodnikiem "Polityka", natomiast Tania jest opiekunką produkcyjną studentów ostatniego roku La Fémis, sławnej wyższej szkoły filmowej w Paryżu.

Warto dodać, że po zakończeniu emisji serialu Press kontynuował karierę aktorską, choć przyznaje, że rola Grigorija na długo zdominowała jego wizerunek w oczach widzów i reżyserów. W wywiadzie dla "Świata Seriali" mówił: "Rola Grigorija ciągnęła się za mną, nie dostawałem innych propozycji". Mimo to, aktor znalazł swoje miejsce w teatrze oraz w dubbingu. Jego głos można usłyszeć w wielu produkcjach animowanych – użyczał go m.in. Kermitowi z "Muppet Show" czy smerfowi Łasuchowi.

