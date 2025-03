Autor międzynarodowych bestsellerów powraca! W kwietniu nowy thriller

J.D. Barker to amerykański autor międzynarodowych bestsellerów. Jego książki to wyjątkowe połączenie thrillera, kryminału i powieści z elementami nadprzyrodzonymi, przez co Barker bywa często porównywany do Stephena Kinga. Przygodę z pisaniem rozpoczął podczas studiów. Dzięki pierwszej powieści został laureatem Bram Stoker Award za najlepszy debiut. Po zdobyciu tej nagrody rodzina Brama Stokera skontaktowała się z Barkerem i poprosiła go o bycie współautorem prequela „Draculi”, opartego na oryginalnych notatkach Brama. W Polsce Barker znany jest przede wszystkim jako autor trylogii #4MK, w skład której wchodzą powieści „Czwarta małpa”, „Piąta ofiara” i „Szóste dziecko”.

Nowa książka mistrza mrocznych thrillerów, to opowieść o namiętności, zdradzie i niebezpiecznej grze, której stawką jest życie. „Zabójcze pożądanie” to pozycja obowiązkowa dla fanów intensywnych doznań literackich.

Thriller „Zabójcze pożądanie”. Czy zabiłbyś obcego człowieka, aby uratować kogoś, kogo kochasz?

Abby i Brendan Hollanderowie to para z pozoru idealna – młodzi, ambitni, mieszkający w Bostonie. Ale ich związek przechodzi poważny kryzys. On, pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, zagłębia się w skomplikowane śledztwa finansowe. Ona, świeżo upieczona pisarka, zmaga się z presją sukcesu. Problemy zawodowe i napięcia w sypialni sprawiają, że oddalają się od siebie.

Gdy przypadkiem trafiają do gabinetu psychoterapeutki, ta poleca im Sugar & Spice – aplikację, która ma rozpalić na nowo ich namiętność. Z początku wydaje się, że to działa. Ich życie erotyczne rozkwita, a Abby czerpie inspirację do kolejnej książki.

Jednak z czasem sytuacja wymyka się spod kontroli. Aplikacja skrywa tajemnice, których nie powinni odkrywać. Ktoś obserwuje każdy ich ruch. Ktoś zna ich najmroczniejsze sekrety. Kiedy ginie pierwsza osoba, Abby i Brendan zaczynają rozumieć, że nie są już tylko uczestnikami gry. Stali się jej ofiarami.

Książka „Zabójcze pożądanie” od Wydawnictwa Czarna Owca zadebiutuje w Polsce 9 kwietnia 2025 roku.

