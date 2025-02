Skandal na gali Grammy 2025. Kanye West miał zostać wyproszony

W niedzielny wieczór 2 lutego w Crypto.com Arena w Los Angeles odbyła się 67. ceremonia wręczenia nagród Grammy. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo gwiazd, a największym wygranym imprezy stał się Kendrick Lamar, który został wyróżniony największą liczbą statuetek. Na czerwonym dywanie niespodziewanie pojawili się także kontrowersyjni goście. Kanye West ze swoją żoną mieli zostać wyproszeni.

Kanye West i Bianca Censori na Grammy 2025

Przed galą rozdania nagród Grammy gwiazdy tłumnie prezentowały fotoreporterom swoje stylizacje na czerwonym dywanie. W pewnym momencie pojawili się na nim ubrani na czarno Kanye West i jego żona Bianca Censori – on postawił na ciemne spodnie, zwykły t-shirt, sportowe buty, srebrny wisiorek i okulary od Prady, natomiast ona na długie, sięgające ziemi futro.

Kiedy pozowali do zdjęć, doszło do niespodziewanej sytuacji. 30-letnia modelka i partnerka rapera odwróciła się do fotografów tyłem i zsunęła z ramion puszysty płaszcz – wtedy wszystkim ukazała się jej skąpa sukienka mini, wykonana z prześwitującej siateczki, która nie pozostawiała nic wyobraźni. Kobieta następnie pokazała się przodem i jak gdyby nigdy nic pozowała dalej do zdjęć.

Na Instagramie „Entertainment Tonight” niedługo później pojawił się wpis, w którym internauci zostali poinformowani, iż West i Censori zostali „wyprowadzeni po tym, jak pojawili się bez zaproszenia”. Post szybko usunięto, ale uprzednio został on przez wiele osób udostępniony w mediach społecznościowych. Z kolei portal „Page Six” podał, że para została poproszona przez policję o opuszczenie imprezy po tym zachowaniu, które – jak stwierdził informator – było „próbą naśladowania okładki albumu Vultures”. Na niej bowiem West był cały ubrany na czarno, łącznie z twarzą zasłoniętą maską, podczas gdy Censori stała obok niego tyłem, naga, mając na sobie jedynie sięgające do uda buty i malutki skrawek czarnego materiału.

Magazyn „Variety” zaprzeczył natomiast doniesieniom, jakoby nominowany do Grammy 2025 w kategorii „najlepszy utwór rapowy” (za piosenkę „Carnival”) raper i jego żona zostali poproszeni o opuszczenie Grammy. Dziennikarze zacytowali jednego z organizatorów, mówiącego, że „nie jest to prawdą” i West po prostu „przeszedł się po dywanie, wsiadł do samochodu i odjechał”.

Internauci masowo zareagowali na odważną stylizację Bianci w mediach społecznościowych. Nie ukrywali swojego oburzenia. Czytamy: „Nie. To szaleństwo... To nie jest haute couture. To nie jest moda”, „Wszyscy na sekundę zamilkli, gdy zdjęła płaszcz”, „Więc teraz po prostu chodzimy nago?”, „To rytuał upokorzenia”, „Narcystyczne znęcanie się naprawdę przybiera wiele różnych form. Moje serce jest z nią”, „Jak do cholery na to pozwolono? To takie nieprzyzwoite, jakby ją celowo upokarzał. Naprawdę się o nią martwię” czy „Powinien traktować ją jak królową, a nie w ten sposób”.

