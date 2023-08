Kanye West uprawiał seks na łódce? Został przyłapany w Wenecji

Kanye West ostatnio słynie nie ze swojej twórczości, ale z kontrowersji. Niedawno głośno było o pochwałach dla Adolfa Hitlera, teraz zagraniczne media donoszą, że raper został przyłapany podczas seksu na łódce w Wenecji.

Zaledwie pod koniec zeszłego roku raper Kanye West udzielił wywiadu dla szerzącego teorie konspiracyjne InfoWars. Podczas rozmowy stwierdził, że dostrzega w Hitlerze wiele dobrych cech i wartości, a wręcz lubi go. Prowadzący starał się odwieść go od tych opinii, raper był jednak nieugięty. Kiedy Jones powiedział, że to „naziści byli bandytami”, West zaznaczył, że robili też dobre rzeczy i nie powinniśmy ciągle ich obrażać. Z tego powodu artysta stracił wiele kontraktów.

West podał sushi na nagich modelkach

Kanye West zdaje się nie przejmować opinią innych. W czerwcu wyprawił urodziny, podczas których sushi było serwowane na nagich modelkach. Kobiety leżały płasko na stołach, ubrane w zaledwie szpilki. Nie zabrakło też starannego makijażu oraz idealnie ułożonych włosów. Panie zupełnie się nie ruszały. Co więcej, do sieci trafiło też nagranie, na którym widać zaskoczenie na twarzy kilkuletniej córki rapera.

Kanye West uprawiał seks na łódce?

Teraz do zagranicznych mediów trafiło nagranie, jak Kanye West siedzi na łódce w Wenecji, a jego ukochana Bianca Censori trzyma głowę na wysokości kolan rapera. O tym, że na łodzi doszło do seksu oralnego, może świadczyć też fakt, że były mąż Kim Kardashian zaprezentował gołe pośladki. Zdjęcia i nagranie szybko trafiły do serwisu Daily Mail. Wokół nie zabrakło oczywiście turystów, którzy we włoskim mieście mogli cieszyć się dodatkowymi atrakcjami.

