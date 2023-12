10-letnia córka Kanye Westa została raperką. Ma za sobą pierwszy występ

Jeszcze kilka miesięcy temu media nieustannie donosiły o kolejnych prowokujących wpisach Kanye Westa w mediach społecznościowych oraz kontrowersyjnych wypowiedziach podczas wywiadów. W ostatnim czasie jednak o raperze nie jest tak głośno, a to dlatego, że skupił się na nowym projekcie. Artysta pracuje nad założeniem własnego kanału informacyjnego, który zostałby wydany w Stanach, ale jego fani mogliby oglądać go z dowolnego miejsca na świecie. Co więcej, nagrywał nową płytę, na której zadebiutowała jego najstarsza pociecha.

North West rapuje na płycie ojca

Po tym, jak Kanye West został w zeszłym roku skrytykowany za wygłaszanie antysemickich komentarzy, kilku nadawców odmówiło przyznania mu czasu antenowego i zrezygnowało z przeprowadzania z nim wywiadów. Ze względu na to raper postanowił otworzyć własny kanał, by jego głos był zawsze słyszany i teraz intensywnie nad tym pracuje. Równocześnie artysta ratuje swoje małżeństwo z australijską architekt Biancą Censori, a także przygotowuje się do wydania płyty z Ty Dollem $ignem, która już niebawem ma ujrzeć światło dzienne.

W poniedziałkowy wieczór 12 grudnia Kanye West z tego powodu zorganizował w Miami odsłuch zapowiadanego krążka pt. „Vultures”. Na owym wydarzeniu pojawiło się sporo osób, w tym jego dzieci ze związku z Kim Kardashian – 5-letnia córka Chicago, 8-letni syn Saint, a także 10-letnia North. To właśnie najstarsza z nich miała okazję zaprezentować się przed publicznością na scenie, a to dlatego, że ma własną piosenkę na owej płycie.

W utworze zatytułowanym „You Don't Want (North Interlude)” wyjawiła, że jej pseudonim artystyczny to „Miss Westie”. Wśród okrzyków publiczności śpiewała: „Podoba mi się tutaj, przejmiemy kolejny rok. To wasza ulubiona miss, Miss Westie. Nie próbujcie mnie testować, bo zrobi się bałagan. Po prostu mnie pobłogosławcie, waszą ulubioną miss, Miss Westie”.

Po jej występie w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci stwierdzili, że North „z pewnością wzoruje się na swoim ojcu”, nazywali ją „muzycznym geniuszem” i dodawali, że: „Odziedziczyła talent, styl i pewność siebie po tacie”. Warto dodać, że to nie pierwszy raz, kiedy nowo mianowana „Miss Westie” wyraża zainteresowanie pójściem w ślady swoich rodziców. Niedawno podzieliła się bowiem swoimi planami przejęcia w przyszłości firmy swojej mamy SKIMS i wytwórni Yeezy Kanye'go.

