Występ Katarzyny Stankiewicz wywołał burzę w sieci. „Profanacja”

Trudno w to uwierzyć, ale Kasia Stankiewicz jest obecna na polskiej scenie muzycznej już od 35 lat. To właśnie ona w 1996 roku nagrała z zespołem Varius Manx przebój „Orła cień”, który do dziś nucą miliony Polaków. Piosenkarka do 2000 roku była związana z grupą, a później postawiła na karierę solową, którą rozwija do dziś. Wiadomo, że nie ma oporów, aby eksperymentować ze stylami muzycznymi, jednak te próby nie zawsze wszystkim przypadają do gustu. Ostatnia z nich wywołała falę komentarzy.

Kasia Sienkiewicz zaśpiewała utwór Nirvany

W czwartek 23 stycznia Katarzyna Stankiewicz dała prywatny koncert podczas eventu BMW w hotelu Raffles Europejski w Warszawie. Podczas wydarzenia wykonała takie hity, jak m.in. „Orła cień” czy „Ruchome piaski”. Ku zaskoczeniu wielu osób, w pewnym momencie z ust wokalistki padły słowa piosenki „Smells Like Teen Spirit” śpiewanej w oryginale przez Kurta Cobaina. Piosenkarka przedstawiła jej zdecydowanie spokojniejszą interpretację przy akompaniamencie fortepianu.

Nagranie tego wykonania obiegło TikToka i podzieliło słuchaczy. Część internautów nie ukrywała swojego rozżalenia, uważając, że utwór Nirvany jest hymnem ich pokolenia i świętością, której nie należy ruszać. Wśród komentarzy w mediach spolecznościowych czytamy: „Zwolnione tempo śpiewu mocno deformuje ten utwór... Ciężko się słucha, ale głos jest mocny”, „Zdecydowanie nie, nie, nie!!! Kaśka, śpiewaj to, co najlepiej potrafisz”, „Profanacja”, „Dramat”, „Wszystko tutaj źle zagrało. Kaśka, co z tobą?”, „Brak słów, uszy normalnie bolą, a Kurt Cobain w grobie się przewraca... Masakra, jak tak można zniszczyć ten utwór” czy „Nikt nie powinien coverować tej piosenki. Dno i wodorosty!”.

Inni z kolei pochwalili Kasię Stankiewicz, za nietuzinkową interpretację. Pisali: „Klasa sama w sobie. Uwielbiam!”, „Rewelacja! Jeden głuchy napisze negatywną opinię i reszta bezrefleksyjnie powtarza”, a także „Bardzo odważna interpretacja. Podobają mi się twoje emocje”.

