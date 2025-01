Polka podbija rosyjską telewizję. Wystąpiła w programie rozrywkowym

Kamila Smogulecka niegdyś była znana jako Luxuria Astaroth, a dziś występuje pod pseudonimem Zusje. O 29-latce zrobiło się głośno kilka lat temu po występie w teledyskach Donatana. Później celebrytka została uczestniczką freak fightów, a jej walki były szeroko komentowane w sieci. Finalnie postanowiła wyprowadzić się za granicę. Część fanów nie może jej darować, że wybrała Rosję.

Zusje w rosyjskim programie

Zusje urodziła się w Łodzi i jest Polką, a swoją słowiańską urodę odziedziczyła m.in. po babci pochodzącej z Ukrainy oraz drugiej babci, która była pół-Chinką, pół-Rosjanką. Choć przez wiele lat rozwijała karierę w naszym kraju, finalnie zdecydowała o przeprowadzce. Dlaczego wybrała Rosję? „Miłość mnie skłoniła do wyjazdu... Miłość, miłość, miłość” – ujawniła niegdyś podczas sesji pytań i odpowiedzi w mediach społecznościowych.

Od tamtej pory Kamila Smogulecka zaczęła zaczęła publikować w sieci zdjęcia i nagrania nawiązujące do rosyjskiej kultury. 29-latka pozuje na nich głównie z cerkwią w tle, przyodziana w futro i z chustą na głowie. Teraz światło dzienne ujrzała informacja, że celebrytka podbija też tamtejszą telewizję.

Okazało się, że w lipcu zeszłego roku Polska gościła w programie „Comedy Club”, który od lat jest jednym z najważniejszych show w Rosji. Choć pochwaliła się wówczas fotografiami i wideo z planu, internauci zainteresowali się tematem dopiero ostatnio. Wszystko za sprawą TikTików ukazujących fragmenty jej występu. Słychać na nich, jak Zusje płynnie komunikuje się po rosyjsku oraz śpiewa w tym języku na żywo.

Pod postami pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część Rosjan pyta, kim jest kobieta na nagraniach. Z kolei niektórzy Polacy wyrażają tęsknotę za celebrytką, a inni nie kryli zdziwienia jej karierą w Rosji. Czytamy: „Co ty tam robisz?”, „Nie brzmi tak dobrze”, „Nasza Polka”, „Co ona tam robi? I co to za dziwny pomysł podbijania rynku rosyjskiego?”, „Nie wiem, czemu tam siedzi” czy „Zusje, wróć do nas”.

Czytaj też:

Luxuria Astaroth o walce z uzależnieniem i odwyku. „Nauczyłam się pokory”