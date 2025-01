Polka zagrała w amerykańskim serialu. Wcześniej chwalił ją sam Brad Pitt

Polscy aktorzy coraz częściej odnoszą sukcesy za granicą. Od czasu międzynarodowego sukcesu „Idy” czy „Zimnej wojny” Pawła Pawlikowskiego, polskie kino zyskuje w oczach świata i jego twórcy są coraz bardziej doceniani. W ostatnich latach na podbój Hollywood wyruszyli Magdalena Lamparska, Piotr Adamczyk czy też Marcin Dorociński, który po „Mission: Impossible” z Tomem Cruise'em ma pojawić się u boku znanego m.in. z filmu „Deadpool” Ryana Reynoldsa. Sporymi sukcesami może się też pochwalić Karolina Szymczak, która właśnie dołączyła do obsady serialu Apple Tv+.

Karolina Szymczak podbija Hollywood

Urodzona w Złotoryi Karolina Szymczak, zdobyła międzynarodowe uznanie, dzięki roli w filmie „Hercules” u boku Dwayne'a Johnsona. Rozwijała się zawodowo również jako modelka i występowała na wybiegach w Los Angeles oraz Nowym Jorku, a w marcu 2013 roku jej sesja została opublikowana w amerykańskiej edycji magazynu „Playboy”. To właśnie ona w 2016 roku zdobyła serce Piotra Adamczyka, który również może pochwalić się wieloma sukcesami (zagrał m.in. w „Hawkeye”, „For All Mankind” czy „Spadających gwiazdach”).

W trakcie swojej kariery Karolina Szymczak pojawiła się w takich obrazach, jak „Polityka” w reżyserii Patryka Vegi, „Gwiazdy” Jana Kidawy-Błońskiego, „Diablo. Wyścig o wszystko” czy „To musi być miłość”. W 2022 roku zagrała też w filmie „Babilon”, gdzie miała okazję pracować u boku Brada Pitta, który był pod wrażeniem jej talentu.

Teraz 33-latka dołącza do gwiazdorskiej obsady serialu „Mythic Quest”, w której znajdują się m.in. Rob McElhenney, Charlotte Nicdao i Ashly Burch. Produkcja od lat cieszy się popularnością na całym świecie – do tego stopnia, że platforma zamówiła czwarty sezon. Karolina Szymczak pojawi się w odcinkach numer 5, 9 i 10 jako tajemnicza postać z konkurencyjnej firmy. Jedna ze scen z jej udziałem została nakręcona w języku polskim, co jest nowością w historii serialu. W scenie tej występuje Danny Pudi, znany z „Community”, który ma polskie korzenie i biegle posługuje się językiem polskim. Premiera już 29 stycznia.

