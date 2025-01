45-letni influencer zmarł podczas robienia tatuażu. „Próbowano go reanimować”

Ricardo Godoi to brazylijski influencer motoryzacyjny, który w chwili śmierci miał ponad 220 tys. obserwujących na Instagramie. Mężczyzna publikował w sieci materiały na temat luksusowych samochodów, czym zdobył zagorzałych fanów. Był dyrektorem generalnym własnej firmy, Godoi Premium Group. Odniósł sukces w biznesie importu i sprzedaży aut sportowych, m.in. Ferrari i Lamborghini. Zmarł w poniedziałek 20 stycznia br.

Ricardo Godoi nie żyje

Ricardo Godoi postanowił wykonać sobie na całych plecach w szpitalnych warunkach tatuaż, w związku z czym zdobył się na zaskakujący ruch. 45-latek wynajął całe studio tatuażu w Santa Catarina w Brazylii i zażyczył sobie znieczulenia ogólnego. Przed zabiegiem przekazał swoim obserwującym w mediach społecznościowych, że wróci do publikowania jeszcze tego samego popołudnia. Niestety, nie wrócił.

Według doniesień mediów, tatuażysta nie zdążył nawet zacząć swojej pracy, gdy Godoi doznał zawału serca — krótko po rozpoczęciu procesu sedacji. Chociaż na miejsce wezwano lekarza, nie udało się uratować życia Ricardo. Zmarł 20 stycznia o 12:00. Służby wszczęły śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zgonu.

Serwis „Daily Mail” przytoczył treść oświadczenia właściciela studia tatuażu. Mężczyzna wyjaśnił, że do zatrzymania akcji serca doszło jeszcze „na początku sedacji i intubacji”, zanim pracownicy sięgnęli po maszynki do tatuażu. „Został szybko wezwany kardiolog, aby spróbował go reanimować, niestety bez powodzenia” – przekazał. Dodał, że „głęboko żałuje” śmierci Godoia, nazywając go „wielkim przyjacielem”.

„Niech pamięć o Ricardo Godoi będzie wspominana z uczuciem i szacunkiem przez wszystkich, którzy mieli zaszczyt go poznać. Jego radość, hojność i światło będą nadal obecne w naszych wspomnieniach i każdej historii, którą pomógł zbudować” – napisano w pożegnalnym poście na Instagramie Ricardo Godoi.

instagramCzytaj też:

Zaskakująca decyzja sądu. Gwiazdor oskarżony o handel ludźmi zwolniony z aresztuCzytaj też:

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie ws. znanego influencera. „Uwodził dziecko”