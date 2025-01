Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie ws. znanego influencera. „Uwodził dziecko”

Robert Pasut swego czasu należał do grona najpopularniejszych polskich youtuberów. Zaczynał w znanym kanale „AbstrachujeTV”, a po zakończeniu jego działalności występował w walkach Fame MMA. Później zajął się transmisjami na platformie Kick i jego kariera nabrała złej sławy. Influencer niejednokrotnie pokazywał nieodpowiednie zachowania, obejmujące obraźliwe treści i relacje z młodymi kobietami, co spotykało się z ostrą krytyką społeczności internetowej. Teraz do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w jego sprawie.

Zawiadomienie do prokuratury ws. Roberta Pasuta

W swoich transmisjach Robert Pasut niejednokrotnie przekraczał granice przyzwoitości, co przejawiało się m.in. w niebezpiecznych wyczynach na żywo. Niejednokrotnie był krytykowany za promowanie szkodliwych wzorców zachowań, przez co tracił na popularności i współpracach z markami. Co więcej, udzielał kontrowersyjnych wywiadów i został np. nominowany do Biologicznej Bzdury Roku 2024 – influencer przekonywał bowiem, że „choroby weneryczne to mit”, a stosowanie zabezpieczenia to „ściema koncernów produkujących prezerwatywy”. Mówił też, że ryzyko weneryczne dotyczy dopiero kontaktów z kobietami po 25. roku życia i nazwał je „nekrofilią”.

To jednak nie wszystko. 19 grudnia zeszłego roku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK) ogłosił zamiar zgłoszenia Roberta Pasuta do prokuratury, z kolei kilka dni temu poinformował o zebraniu dowodów, które mogą świadczyć o jego winie. Organizacja nie szczędziła mocnych słów w sieci.

„Patostreamer Robert Pasut uwodził dziecko i dopuszczał się z nim czynności seksualnych” – podał OMZRiK, podkreślając, że za takie czyny Robert Pasut może zostać skazany na karę do 15 lat pozbawienia wolności.

„Informujemy, że zebrane przez nasz Ośrodek nagranie i relacje świadków wskazują, że patostreamer Robert Pasut dopuścił się kilkunastu czynów zabronionych. Najbardziej szokującymi czynami, jakie ujawniliśmy, jest dokonywanie przez Pasuta czynności seksualnych z dzieckiem, asystowanie i pomocnictwo oraz ułatwianie innym osobom wykorzystywania seksualnego dzieci, oraz uwodzenie dziecka poniżej 15. roku życia” — czytamy w obszernym poście, zamieszczonym 5 stycznia na platformie X (dawnym Twitterze).

Ponadto OMZRiK poinformował, że postępowanie organizacji ujawniło „szereg innych zachowań, których dopuszczał się ten sprawca: pobicia, samosądu, znieważenia i narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia”. Następnie ośrodek zwrócił się z apelem do internautów, zachęcając osoby poszkodowane przez Roberta Pasuta do kontaktu „w celu uzyskania wsparcia prawnego i psychologicznego”, zapewniając o pełnej dyskrecji i anonimowości. Podał też, że sprawa ma trafić do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

