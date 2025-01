Gwiazda „M jak miłość” już po rozwodzie. „Nie chcieli szumu w mediach”

Andżelika Piechowiak zdobyła rozpoznawalność dzięki roli Hanny Muszyńskiej w popularnym swego czasu serialu „Lokatorzy”. Grała w nim ze swoim ówczesnym chłopakiem, aktorem Michałem Lesieniem. Później pojawiła się również w „Pensjonacie pod Różą”, a także „M jak miłość”, w którym odegrała Irkę, kochankę Pawła Zduńskiego. Teraz głośno jest jednak nie o jej sukcesach zawodowych, lecz perturbacjach w życiu prywatnym.

Andżelika Piechowiak rozwiodła się z mężem

Choć Andżelika Piechowiak odeszła z „M jak miłość” w 2015 roku i skupiła się przede wszystkim na graniu w teatrze, to wiele osób nadal wspomina jej rolę z sentymentem i zastanawia się, jak obecnie wygląda życie aktorki. Wiadomo, że kobieta w 2016 roku poślubiła dziennikarza Rafała Olejniczaka, któremu dwa lata później urodziła córkę. W środę 15 stycznia bieżącego roku para zdecydowała się jednak na formalne zakończenie małżeństwa, co przekazała redakcja „Świata Gwiazd”, powołując się na słowa znajomej artystki z teatru. Co ciekawe, Piechowiak i Olejniczak przyjechali na rozprawę... jednym samochodem.

– Angela formalnie zakończyła małżeństwo, chociaż w naszym środowisku nie jest tajemnicą, że od dwóch lat nie była z mężem. Uczucie się wypaliło, ale oboje nie chcieli szumu w mediach, zwłaszcza że pozostali w dobrych relacjach. Już na pierwszej rozprawie doszli do porozumienia. To była szybka akcja. (...) Teraz wreszcie może wrócić do pracy i skupić się na teatrze, gdzie przygotowuje się do nowego spektaklu – podała informatorka.

Po tych doniesieniach serwis „Złota scena” skontaktował się z Andżeliką Piechowiak. Aktorka w krótkiej rozmowie potwierdziła wieści i zaznaczyła, że choć jej małżeństwo przeszło do historii, to z byłym mężem pozostaje w przyjacielskiej relacji. – Potwierdzam, że jesteśmy po rozwodzie z Rafałem za porozumieniem stron i pozostajemy w przyjacielskich kontaktach — przekazała.

