Joanna Krupa obwinia polityków o pożary w Los Angeles. „Źli ludzie”

Od kilku dni w Kalifornii trwają ogromne pożary, które pustoszą dzielnice zamieszkałe przez największe hollywoodzkie gwiazdy. Wśród zgliszcz znalazły się domy takich celebrytów, jak m.in. Paris Hilton, Anthony Hopkins, Adam Brody i Leighton Meester. Nie jest tajemnicą, że w Los Angeles od lat mieszka też Joanna Krupa. Modelka ujawniła, że ogień dotarł już na jej ulicę w Calabasas, ale na ten moment jest bezpieczna i nie otrzymała jeszcze nakazu ewakuacji. Mimo tego, nie potrafi ukryć swojego rozgoryczenia i w najnowszym wywiadzie uderzyła w polityków.

Joanna Krupa o pożarach w LA

Joanna Krupa w Mieście Aniołów żyje razem ze swoją córeczką, Ashą. W ostatnich dniach ma powody do tego, by martwić się o ich najbliższą przyszłość, gdyż niedaleko miejsca, w którym mieszkają, żywioł pochłania posiadłości. – To, co się dzieje tutaj, to jest katastrofa. Ludzie tracą wszystko. Pożary są blisko mojego domu. To jest na górze mojej ulicy, tam gdzie mieszkam. Pożary są bardzo blisko, tylko jeszcze nie dostałam nakazu ewakuacji. Znajomi, którzy mieszkają niedaleko, otrzymali nakaz ewakuacji i musieli się wyprowadzić. Nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Całe Los Angeles się pali. Malibu, Pacific Palisades, Hollywood Hills — wyliczała w rozmowie z „Kozaczkiem”.

Z kolei w wywiadzie dla „Pudelka” modelka wyznała, że „serce jej pęka, jak na to patrzy”. – To wygląda jak z filmu, najgorszego horroru. Wczoraj wieczorem, przed spaniem, obok mojego byłego domu, gdzie mój były Romek mieszka, zaczął się pożar i wszyscy musieli się ewakuować — przekazała, a następnie uderzyła w kalifornijskie władze. Modelka wspomniała o zaniedbaniach w kwestii zapobiegania pożarom i braku odpowiednich środków do walki z żywiołem.

— To najgorsza reprezentacja Kalifornii. Ona wykluczyła z funduszu pożarowego ponad 17 mln dolarów. To jest jeden z najważniejszych elementów, bo mamy tu ogromne wiatry, jest sucho i kilka razy w roku tworzą się pożary. W hydrantach nie ma wystarczającej ilości wody. (...) Nie ma wystarczającej liczby strażaków. Oto co mogą narobić źli ludzie w rządzie. Tu nie chodzi o politykę, a życie ludzi — mówiła Joanna Krupa.

Gwiazda „Top Model” dodała, że skutki tego pożaru będą odczuwalne przez dziesięciolecia. — Kalifornia już nigdy nie będzie taka, jak była — stwierdziła z żalem, podkreślając, że odbudowa zniszczonych domów, restauracji i innych miejsc zajmie wiele lat.

