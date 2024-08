Konto Joanny Krupy zajął komornik? Modelka ma duże problemy

Chociaż Joanna Krupa nie chodziła po wybiegach najbardziej prestiżowych domów mody, bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych polskich modelek. 45-latka od lat robi karierę zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, gromadząc sporą liczbę fanów. Ze względu na to mogłoby się wydawać, że gospodyni „Top Model” nie może narzekać na złą sytuację finansową. Teraz jednak do mediów dotarły niepokojące informacje.

Komornik zajął konto Joanny Krupy?

Przez wiele lat Joanna Krupa świetnie radziła sobie w USA, gdzie m.in. była bohaterką reality-show i wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami”. Później postanowiła rozwijać swoją karierę również w Polsce i zyskała ogromną sympatię rodzimych fanów oraz dostała wiele propozycji. Dzięki jednej z nich od lat jest prowadzącą i jurorką w „Top Model”, a szczegóły z jej prywatnego życia interesują mnóstwo osób. Teraz światło dzienne ujrzała informacja, że gwiazda ma pewne problemy.

Otóż przez osiem lat menegerką Joanny Krupy była Małgorzata Leitner. Ich współpraca kwitła, aż do 2017 roku, kiedy rozstały się w wyniku nieporozumień na tle finansowym. Finalnie gospodyni „Top Model” założyła w sądzie sprawę przeciwko Leitner i nagłośniła to w mediach, twierdząc, że rachunki prowadzone przez jej byłą menadżerkę się nie zgadzają. Leitner z kolei utrzymywała, że to Krupa jest jej winna pieniądze. Finalnie sąd uznał formułowane przez Krupę zarzuty za bezpodstawne.

W maju 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził, że Joanna Krupa ma zapłacić Małgorzacie Leitner 138 tys. złotych. Kiedy modelka odwołała się od wyroku, Sąd Apelacyjny wydał prawomocny wyrok, który nieco się różnił od poprzedniego – uznano, że gwiazda TVN ma swojej dawnej menedżerce zapłacić 100 tys. 300 złotych wraz z należnymi odsetkami.

Problem w tym, że – jak podaje „ShowNews” – modelka do tej pory nie uregulowała choćby części należnej kwoty. Tabloid poinformował, że od 16 lipca br. sprawą tego rozliczenia zajmuje się komornik i do tego dnia same odsetki wynosiły już 37 047,91 zł (dziennie dług rośnie o 25,91 zł), nie wspominając o kosztach następstwa egzekucji, egzekucji klauzuli i opłacie egzekucyjnej.

Podobno komornik zajął polskie konto bankowe Krupy, jednak nie udało się z niego nic ściągnąć, ponieważ na rachunku nie było już żadnych środków – zostały one wypłacone po wydaniu wyroku i przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji. Co więcej, choć urzędnik miał skierować informacje do zleceniodawców Krupy, to do 2 sierpnia na poczet długu nie wpłynęły żadne środki. Joanna Krupa nie udzieliła jeszcze komentarza w tej sprawie.

