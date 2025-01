Kayah zaliczyła wpadkę przed kamerami. „Ledwo mówi”

Spośród trzech imprez sylwestrowych organizowanych przez stacje telewizyjne, to Polsat przyciągnął najliczniejszą publiczność. Toruńska „Sylwestrowa Moc Przebojów” zdeklasowała wydarzenie Telewizji Polskiej w Chorzowie oraz Republiki w Chełmie. Mimo tego, podczas koncertu miało miejsce kilka wpadek.

Kayah zapomniała tekstu

Na imprezie Polsatu nie zabrakło znanych i uwielbianych polskich artystów. Choć tym razem stacja nie zaprosiła żadnego zagranicznego gościa, publiczność wspaniale się bawiła przy rodzimych hitach. Swoje umiejętności wokalne na toruńskiej scenie zaprezentowali m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Zenek Martyniuk, Ania Wyszkoni, a także Kayah, która zaskoczyła swoim zachowaniem.

Choć po imprezie Polsatu najgłośniej było o wpadce Smolastego, który podczas występu z Dodą zapomniał tekstu własnej piosenki, to okazało się, że nie lepiej wypadła szanowana wokalistka. Mimo tego, że jej kultowe hity fani znają na pamięć, Kayah miała z nimi nie lada problem. 57-latka wystąpiła w towarzystwie zespołu Enej i Bum Bum Orkestar, którzy przygrywali jej do rytmu i zaśpiewała numery „Prawy do lewego”, „Supermenka” oraz „Testosteron”. Co istotne, już podczas wykonywania pierwszego z nich nagle przerwała występ. Po chwili dla widzów stało się jasne, że pogubiła się w tekście piosenki.

Internauci szybko wyrazili niezadowolenie w komentarzach. Na profilach Polsatu pisali: „Dlaczego ona przestała śpiewać? Zapomniała słów”, „Przecież ona zamiast śpiewać to ledwo mówi”, „Kayah chyba słów zapomniała”, „Sepleni”, „Coś nie pykło przy «Prawy do lewego»”. Z kolei podczas wykonywania piosenki „Testosteron”. zwrócili uwagę, że wokalistka kilka razy przerywała śpiewanie, wspomagając się chórkami.

Czytaj też:

Joanna Kurska gorzko oceniła sylwestra TV Republika. „Tematu nie dźwignięto”Czytaj też:

Afera na sylwestrze Polsatu. Widzowie zirytowani. „Okłamaliście nas”