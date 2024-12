Ksiądz zdradził tajemnicę Jolanty Kwaśniewskiej. „Muszę to powiedzieć z bólem”

Gdy Jolanta Kwaśniewska została Pierwszą Damą, całkowicie oddała się działalności dobroczynnej. Prawniczka do tej pory chętnie pomaga innym, szczególnie koncentrując się na seniorach i dzieciach. – Przez wiele lat pomagałam po cichu i nadal to robię, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Wiem jednak, że przy dużych projektach trzeba mówić głośno o swoich działaniach, by otworzyć ludzkie serca i dotrzeć z pomocą do jak największej liczby potrzebujących – mówiła w rozmowie z magazynem „Forbes”.

Wiadomo, że prawniczka była zaangażowana m.in. w działalność Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego, który opiekuje się żyjącymi z HIV i AIDS. Teraz ksiądz Arkadiusz Nowak ujawnił, jak wyglądała jego współpraca z małżonką Aleksandra Kwaśniewskiego. Przy okazji zdradził ciekawy szczegół z jej życia.

Jolanta Kwaśniewska

Za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, patronką Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego była Jolanta Kwaśniewska. Prawniczka ściśle współpracowała wtedy z księdzem Arkadiuszem Nowakiem, który właśnie udzielił pierwszego od 15 lat wywiadu. Duchowny pojawił się w podcaście Mateusza Szymkowiaka i wspomniał m.in. o tym, że niegdyś z pierwszą damą przejechał całą Polskę, by szerzyć świadomość na temat zakażenia wśród Polaków.

– Przez 10 lat my zjechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz. I to wielokrotnie. Jolanta była na każdej konferencji. Raz jeden jedyny nie była, ponieważ była wtedy w Watykanie u Ojca Świętego – wyznał ksiądz Arkadiusz Nowak.

Następnie mężczyzna podkreślił, że Jolanta Kwaśniewska jest nie tylko aktywną działaczką społeczną, ale także pełną ciepła panią domu, która potrafi też świetnie gotować. – Najlepsze kotlety mielone jakie jem, robi Jolanta. Muszę to powiedzieć z bólem – są nawet lepsze, niż robi moja mama. Chociaż moja mama też robi fantastyczne, ale pani prezydentowa ma swój własny przepis na te kotlety i przyznam szczerze, że ja nie jestem w stanie prosić o cokolwiek innego. (...) Te mielone są kultowe – zdradził duchowny w wywiadzie.

