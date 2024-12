Gwiazdor „M jak miłość” walczy z rakiem. „Choroba odebrała mi to, co kocham najbardziej”

Maciej Jachowski jest aktorem, który przez lata wcielał się w Irka Podleśnego, przyjaciela Kuby, Mirki oraz Kingi i Piotra Zduńskich w serialu „M jak miłość”. 47-latek pojawił się również w takich produkcjach, jak m.in. „Korona królów”, „Barwy szczęścia”, „Listy do M. 3”, a nawet „Taniec z gwiazdami”. Jakiś czas temu mężczyzna wycofał się jednak z mediów. Teraz ujawnił, że jest to spowodowane jego chorobą.

Maciej Jachowski walczy z rakiem

Maciej Jachowski w mediach społecznościowych właśnie ujawnił, że ten rok nie należał dla niego do najprzyjemniejszych, ponieważ dowiedział się, że ma raka gardła. „Rok 2024 miał być pełen planów, wyzwań i nowych projektów. Zamiast tego stał się najtrudniejszym rokiem w moim życiu... Jeszcze 08.07. świętowałem swoje urodziny, a dzień później byłem już na stole operacyjnym, rozpoczynając walkę z nowotworem gardła... Walkę o zdrowie, o życie, o siebie”— zaczął swój post.

Następnie aktor wyjawił, że przeszedł chemioterapię oraz radioterapię. Przez to, że leczenie było wyczerpujące, nie miał siły wstać z łóżka. Co więcej, nawet oddychanie było dla niego wielkim wysiłkiem. Nie mógł też jeść ani mówić. „Choroba odebrała mi to, co kocham najbardziej – moją pracę. Przez ostatnie miesiące milczałem, bo nie chciałem o tym mówić, byłem rozbity. Każdego dnia walczyłem z samym sobą, ze swoimi emocjami, bólem gardła (...) i ze wstydem (jakbym miał wpływ na to, że choruję...), bo co powiedzieć kolegom z pracy, kiedy zapytają, co teraz robię, gdzie gram, nad jakim projektem pracuję?” – tłumaczył, dodając, że w końcu postanowił podzielić się tą informacją, ponieważ czuje wdzięczność, że „jest, oddycha i żyje”.

„Ostatnie miesiące nauczyły mnie, jak kruche jest życie, ale też jak silny może być człowiek, kiedy trzyma się nadziei. Każdego dnia powtarzałem sobie, że jestem zdrowy i że wrócę, że znów będę mógł robić to, co kocham – grać i tworzyć. I choć droga do pełnego zdrowia jest jeszcze daleka, wierzę, że ten dzień nadejdzie” — napisał Maciej Jachowski.

47-latek podziękował też za wsparcie bliskich w trudnych dla niego miesiącach i ujawnił, że marzy o powrocie do zdrowia oraz pracy. Zaapelował także do swoich fanów, by się badali i nie odkładali niczego na później, bo życie nie daje tylu szans, ile byśmy chcieli.

