Krystyna Janda szczerze o swojej chorobie. „Mam problemy”

Krystyna Janda niedawno obchodziła swoje 72. urodziny. Mimo upływu lat, aktorka wciąż pozostaje aktywna zawodowo, zarządzając dwoma teatrami i występując na scenie. Okazuje się jednak, że artystka nie cieszy się fantastycznym zdrowiem. Wyznała, że zmaga się z trudnościami.

Krystyna Janda o stanie zdrowia

Kilkanaście miesięcy temu Krystyna Janda nabawiła się poważnej kontuzji, której skutki odczuwa do dziś. – Od momentu, kiedy w zeszłym roku złamałam nogę, zrozumiałam, że istnieje bariera, fizyczna granica, po której nie da się już funkcjonować tak samo – mówiła w rozmowie z dziennikarką „Pani”. Teraz ujawniła, że to nie jedyny problem, z którym się zmaga.

Aktorka była niedawno gościem Polskiego Radia. W trakcie audycji – ku zaskoczeniu wielu osób – wspomniała, że od jakiegoś czasu nosi aparat słuchowy, co znacząco odmieniło jej życie. Dzięki dostępnej obecnie technologii, jest w stanie funkcjonować tak, jak kiedyś i kontrolować swój głos, co ma kluczowe znaczenie dla jej występów. Co więcej, Krystyna Janda dodała, że po założeniu aparatu zmiana była ogromna, a możliwość słyszenia własnego głosu od środka jest dla niej przełomowym doświadczeniem.

– Muszę powiedzieć, że od czterech lat noszę aparat słuchowy, bo mam problemy ze słuchem. To jest sprawa zawodowa. Tyle zagrałam już, darłam się na scenie... I pierwszy raz włożyłam maleńki aparat do ucha – zaczęła artystka.

– Te aparaty to jakiś kosmos. Muszę powiedzieć, że nagle wyszłam na scenę i usłyszałam swój głos od środka. Usłyszałam, jak mówię naprawdę. Od czterech lat mam takie dwie nitki w głowie. (...) Precyzyjnie kontroluję wszystkie zawahania, kropki, przecinki czy kreski – tłumaczyła Krystyna Janda w wywiadzie dla Polskiego Radia.

