Maciej Stuhr wyznał, że ma niepełnosprawną córkę. „Trudne jest jej życie”

Dla Macieja Stuhra ten rok był niezwykle trudny, gdyż w lipcu pożegnał swojego ojca. Aktor po tej bolesnej stracie nie zdecydował się na dłuższą przerwę od pracy, przeżywając żałobę po swojemu. Teraz jednak okazało się, że 49-latek przestanie pojawiać się w programie TVN, którego był gospodarzem.

Maciej Stuhr w „Autentycznych”

Od kilku sezonów syn Jerzego Stuhra prowadził w stacji TVN program „Autentyczni”, w którym pomagał osobom w spektrum autyzmu przeprowadzać wywiady ze znanymi osobami. W odcinku z 25 grudnia doszło jednak do niespodziewanej sytuacji – na koniec „wywiadu” z Marcinem Prokopem dotychczasowy gospodarz ogłosił, że to koniec jego przygody z formatem. Następnie przedstawił nową prowadzącą, którą została... Dorota Wellman. – Wchodzę w buty Maćka Stuhra, który wspaniale ten program prowadził przez ponad rok i to jest jak takie wymagające zastępstwo. Nie możesz nikogo zawieść – powiedziała dziennikarka w rozmowie z tvn.pl.

Z kolei dzień później, czyli w czwartek 26 grudnia, Maciej Stuhr wyjątkowo zasiadł w fotelu gościa. – Odpowiem na Wasze pytania, których zawsze mieliście do mnie dużo — wyznał. Później podzielił się z widzami bardziej osobistymi aspektami swojego życia. Wiele osób szczególnie poruszyła jego odpowiedź na pytanie dotyczące tego, jak poradziłby sobie, będąc osobą w spektrum. Wyznał, że temat ten nie jest mu obcy ze względu na doświadczenia córki, 24-letniej Matyldy.

– Moja córka jest lekko niepełnosprawna — wyjawił Maciej Stuhr, nie ujawniając szczegółów, ale zaznaczając, że Matylda codziennie mierzy się z wieloma wyzwaniami.

Artysta podkreślił także jej odwagę w pokonywaniu trudności i zaznaczył, że jako osoba zdrowa, nie czuje się uprawniony do teoretyzowania na ten temat. – Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności. Nie zmienia to faktu, że jestem osobą sprawną, zdrową i gdybym zaczął teraz teoretyzować za bardzo, byłoby to trochę nie fair — ocenił.

