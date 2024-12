Co będzie modne w 2025 roku? Oto trendy, które musisz znać

Kolekcje Wiosna/Lato 2025 powinny was zainspirować. Czeka nas powrót do lat 70., zalew asymetrycznych spódnic, tona frędzli oraz tiulu, pasków czy wielowarstwowych stylizacji. Chcesz wiedzieć, co warto mieć w swojej garderobie, aby wyprzedzić trendy? Przygotowaliśmy listę najważniejszych kierunków, które zdominują ulice, wybiegi i media społecznościowe. Od futurystycznych akcentów po nostalgiczne nawiązania do przeszłości – moda w 2025 roku pozwoli każdemu znaleźć coś, co odzwierciedli jego osobowość i wyjątkowy styl.

To będzie modne w 2025 roku. Oto najgorętsze trendy na nadchodzące miesiące

Asymetryczne spódnice

Na wybiegach takich pokazów jak Alaïa, Bottega Veneta czy Tory Burch w kolekcjach na 2025 rok pojawiło się bardzo dużo asymetrycznych spódnic. Mogą to być kroje zwiewne lub dopasowane do sylwetki, a ich długość też właściwie nie gra roli – od krótkich spódniczek z dramatycznymi wycięciami po długie, zwiewne modele z falbanami, które będą idealne zarówno na wieczorne wyjścia, jak i codzienne stylizacje.

Jednym z największych atutów asymetrycznych spódnic jest ich wszechstronność. Doskonale komponują się zarówno z eleganckimi koszulami, jak i prostymi t-shirtami, a w połączeniu z modnymi botkami czy sneakersami tworzą look, który wyróżni cię w tłumie. Na wybiegach najczęściej łączone były ze swetrami i bluzkami, mającymi dekolt w serek.

Sukienki w kwiaty

Zwiewne, często tiulowe sukienki w kwiaty, nierzadko z obniżoną talią i rozkloszowanym dołem, pojawiły się na pokazach Loewe, Chloé i Erdem.

Warstwy na warstwach na warstwach

To coś więcej niż zwykłe nakładanie na siebie kilku elementów garderoby; to gra teksturami, kolorami i proporcjami, która pozwala tworzyć oryginalne i zaskakujące looki, niczym z pokazów Miu Miu, Acne Studios czy Saint Laurent.

Trend ten polega na budowaniu stroju w sposób maksymalny: zaczynamy od bazowych ubrań, takich jak koszulki czy body, następnie dodajemy luźne bluzki, marynarki, kamizelki, oversize'owe swetry, a na koniec długie płaszcze lub peleryny. Kluczem jest też umiejętne łączenie różnych materiałów.

Sportowe elementy

Jednym z widocznych na ostatnich pokazach trendów wiosennych jest także łączenie casualowych ubrań ze sportowymi częściami garderoby. Miu Miu np. łączy kurtkę dresową z plisowaną spódnicą, All-In idzie dalej i dodaje do tego jeszcze szerokie spodnie.

Minispódniczki

Ale nie byle jakie! Najbardziej na topie będą te tiulowe, przypominające strój małej baleriny – im więcej materiału – tym lepiej.

Powrót lat 70.

W kolekcjach na wiosnę 2025 widać, że styl lat 70. powrócił. Wszystkie odcienie brązu i beżu, wzory etniczne, długie zwiewne spódnice i sukienki, haftowane tuniki, dzwony, frędzle, koronki i naturalne materiały.

Prześwitujące tkaniny, czyli styl „buduarowy”

Wraca wszystko, co prześwitujące i emitujące bieliznę. Koronkowe sukienki i spódnice, topy typu biustonosz czy gorset. To królowało na pokazach Junya Watanabe, Nensi Dojaka czy Balenciaga.

Wszystko, co w paski

Prada, Louis Vuitton, Dior czy Chanel na swoich pokazach zaprezentowały mnóstwo stylizacji, które opierały się na paskach.

Frędzle

Frędzle zawładnęły wybiegami w tym sezonie, dodając nieco frywolności do spokojniejszych stylizacji.

