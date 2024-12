Faustyna uderza w Danutę Martyniuk: Lubi się pastwić nad kobietami

Przypomnijmy, w nocy z niedzieli (1 grudnia) na poniedziałek (2 grudnia), Daniel, jedyny syn Zenona i Danuty Martyniuków, nagrał niepokojącą wiadomość do swojego ojca i zamieścił ją na swoim Instagramie.

– Kocham cię tatusiu, pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko żeby twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. F*ck you – powiedział. Dodał też, że jego ojciec może „zapchać się” pieniędzmi, a mówiąc to pokazał do telefonu środkowy palec.

Dziwne zachowanie swojego syna skomentowała w rozmowie z „Faktem” Danuta Martyniuk. – Po wrzuceniu tego filmu do internetu też do mnie dzwonił i mnie obrażał. Życzył sobie Lamborghini pod drzwiami. W końcu go zablokowałam. To jest uzależniony, chory człowiek, ale już koniec. Teraz będziemy go traktować jak on nas, bo zawsze mu się wszystko wybaczało. Zaszło to za daleko. Ja już mam tego dosyć, to trwa za wiele lat – powiedziała.

Danuta Martyniuk o swoim synu Danielu: To narkoman i ćpun

Według Danuty Martyniuk, jej syn wymaga specjalistycznego leczenia, jednak nie chce ich pomocy. Wyznała, że próbowała wielokrotnie załatwić mu terapię w ośrodku odwykowym, jednak bezskutecznie. – Trudno się z tym pogodzić, ale trzeba to głośno powiedzieć. Daniel to narkoman i ćpun. Nie będę już owijać w bawełnę. Teraz stawiamy mu ultimatów, albo się pójdzie leczyć, albo się od niego całkowicie odcinamy i zrywamy kontakty. Nie będzie już wybaczania. Niech idzie na odwyk, do pracy, bo ostatnio na statkach lata temu pracował i sam zacznie o siebie dbać – podkreśliła matka 35-latka.

Zenon Martyniuk znów zostanie dziadkiem. Faustyna, żona Daniela Martyniuka: Danka lubi się pastwić nad kobietami

Teraz głos w sprawie zajęła Faustyna, żona Daniela Martyniuka. Kobieta wyjawiła w rozmowie z Pudelkiem, że spodziewa się drugiego dziecka, jednak konflikty rodzinne nie pozwalają jej w spokoju przeżyć tego czasu.

– U nas wszystko jak najbardziej okej. Danka się tak bardzo nie zmieniła, chodzi jej o to, że jestem w ciąży, wypowiedziała obrzydliwe słowa, jak tylko się dowiedziała, a później zaczął się atak – twierdzi Faustyna. – Lubi się pastwić nad kobietami Daniela. To toksyczna kobieta. Po prostu niech w końcu pójdzie swoją drogą i zapomni o nas bo jeszcze wczoraj wydzwaniała, ciągle nie dając naszej rodzinie spokoju – dodała. Poleciła też swojej teściowej „zajęcie się jakąś pracą”, żeby miała „mniej czasu na manipulację i głupoty”.

