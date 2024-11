Wyciekły ostatnie wiadomości Liama Payne'a. Szokująca treść

Mimo upływu kilku tygodni od śmierci Liama Payne'a, na jaw wychodzą coraz to nowsze informacje dotyczące jego ostatnich chwil. Choć 31-latek był zameldowany sam w pokoju, ponieważ jego dziewczyna kilka dni wcześniej wróciła do USA, to wiadomo, że miał towarzystwo. Co więcej, właśnie ujawniono, że kontaktował się ze swoim znajomym.

Ostatnie chwile Liama Payne'a

Pochodzącemu z Wielkiej Brytanii piosenkarzowi kończyło się zezwolenie na pobyt w USA, dlatego na początku października wyjechał z partnerką do Argentyny, by tam postarać się o wizę. Kilkudniowa wycieczka przeciągnęła się w dłuższy wyjazd i dziewczyna Liama Payne'a musiała wracać do Stanów Zjednoczonych. Kiedy wokalista został sam w Buenos Aires, wiadomo, że zaczął ostro imprezować, co skończyło się tragedią.

Po tym, jak spadł z wysokości trzeciego piętra hotelu i zginął na miejscu, śledczy znaleźli w jego pokoju butelki po whisky oraz pozostałości po narkotykach. Co więcej, okazało się, że były członek One Direction spędził kilka godzin w towarzystwie prostytutek. Dwie 26-latki później krążyły po budynku, mówiąc, że Liam Payne im nie zapłacił ze względu na zablokowane konto (ujawniono, że kilka dni wcześniej wytwórnia zerwała z nim kontrakt i wokalista zaczął mieć problemy finansowe). Teraz TMZ podało kolejne szczegóły, potwierdzające informacje o ostatnich chwilach 31-latka.

15 października o godz. 22:00 Liam Payne miał zamówić cztery butelki whisky. Następnie zamówił kolejne pięć butelek o 6:36 16 października. O 7:00 miał wysłać SMS-a do swojego przyjaciela i menagera, Rogelio „Rogera” Noresa, który również przebywał w Buenos Aires, lecz w innym hotelu. Wokalista poinformował go, że „zamierza przelecieć dz***i”. Ponad dwie godziny później muzyk ponownie skontaktował się ze znajomym. Tym razem napisał: „Czy możesz dostać 6 gramów?”, co prawdopodobnie odnosiło się do kokainy. Liam Payne zmarł niedługo później, bo około godziny 17:00.

