Partnerka Liama Payne'a przerwała milczenie. „Moje serce jest złamane”

Mija tydzień od śmierci członka zespołu One Direction, która poruszyła ludzi na całym świecie. Liam Payne miał zaledwie 31 lat, kiedy zmarł po upadku z wysokości trzeciego piętra hotelu Casa Sur w Buenos Aires. Na podstawie wyników sekcji zwłok śledczy orzekli, że wokalista podczas lotu był nieprzytomny. Co więcej, ujawniono, że był on najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu i narkotyków. Teraz głos zabrała partnerka gwiazdora, Kate Cassidy. Dziewczyna, która z Argentyny wyjechała dwa dni przed śmiercią artysty, nie ukrywa swojego smutku.

Kate Cassidy o Liamie Paynie

Na początku października Liam Payne wyjechał do Buenos Aires, ponieważ jego amerykańska wiza straciła ważność i chciał ją odnowić w Argentynie. W podróży do Ameryki Południowej towarzyszyła mu partnerka. Choć miał to być dla nich krótki wyjazd, przedłużył się z planowanych pięciu dni do dwóch tygodni. Finalnie wiadomo, że wokalista był umówiony na spotkanie w ambasadzie USA na dzień po swojej śmierci, czyli 17 października. Trzy dni wcześniej jego dziewczyna wróciła do USA.

Teraz Kate Cassidy w końcu zabrała głos i wydała poruszające oświadczenie. Dziewczyna nazwała piosenkarza „miłością swojego życia”, choć musi mierzyć się z doniesieniami na temat dwóch prostytutek, z którymi jej partner miał się zabawiać kilka godzin przed śmiercią. Co więcej, 25-latka wyznała, że planowali spędzić ze sobą resztę życia.

„Nawet nie wiem, od czego zacząć. Moje serce jest złamane w sposób, którego nie potrafię wyrazić słowami. Chciałabym, żebyś zobaczył, jak ogromny wpływ wywarłeś na świat, nawet jeśli teraz wydaje Ci się tak ciemny. Jesteś, bo nie mogę powiedzieć, że byłeś, moim najlepszym przyjacielem, miłością mojego życia. Twoja energia była zaraźliwa, rozświetlałeś każdy pokój, do którego wszedłeś. Nic z tego nie wydaje się prawdziwe i nie mogę pojąć tej nowej rzeczywistości, w której cię tu nie ma. Walczę, żeby zrozumieć, jak żyć w świecie bez ciebie u mojego boku. Razem znów mogliśmy być dziećmi, zawsze znajdując radość w najmniejszych rzeczach” – napisała w poruszających slowach.

