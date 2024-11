Polki go uwielbiały! Serialowa legenda wraca w nowym serialu Max!

W 1995 roku na antenie telewizji Polsat, a następie także TVN czy TVN 7, zadebiutował jeden z najbardziej popularnych seriali w polskiej telewizji. Pierwsze odcinki „Ostrego dyżuru” niektórzy widzowie pamiętają do dziś. Godne zapamiętania są z pewnością postaci, stworzone między innymi przez samego Stevena Spielberga i Michaela Crichtona.

W tej produkcji zaczynał karierę między innymi George Clooney, wcielający się w niezapomnianego dr Douga Rossa, Anthony Edwards jako dr Mark Greene, Sherry Stringfield jako dr Susan Lewis, Julianna Margulies jako siostra Carol Hathaway, Eriq La Salle jako dr Peter Benton, czy wlaśnie Noah Wyle jako student medycyny, a później doktor John Carter. Miłośnicy dobrych, amerykańskich seriali – klasyków, kojarzyć mogą także Wyle'a z „Przyjaciół”, gdzie zagrał w jednym z odcinków lekarza wraz ze swoim przyjacielem z planu „Ostrego dyżuru” Georgem Clooneyem.

Gwiazdor „Ostrego dyżuru” powraca w nowym serialu medycznym Max!

Od zakończenia pracy na planie „Ostrego dyżuru” Wyle pojawia się co roku w jednej produkcji. W 2022 roku bylo to „At the Gate”, rok wcześniej „Leverage: Redemption”. Teraz platforma Max ogłosiła, że zobaczymy go ponownie w roli pracownika medycznego!

Niebawem na Max zadebiutował ma serial „The PITT”, składający się z 15 odcinków. Produkcja pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania.

W obsadzie, oprócz Noah Wyle'a jako dr Michaela „Robby” Robinavitcha, zobaczymy: Tracey Ifeachor jako Dr. Collins, Patrick Marron Ball jako Dr. Langdon, Supriya Ganesh jako Dr Mohan, Fiona Dourif jak Dr McKay, Taylor Dearden jako Dr. King, Isa Briones jako Dr. Santos, Gerran Howell jako Whitaker, Shebana Azeez jako Javadi oraz Katherine LaNasa jako Dana Evans.

Premiera serii „The PITT” zapowiedziana jest na styczeń 2025 roku. Już dziś możecie w naszej galerii zobaczyć fotki z jego planu, a przy okazji sprawdzić, jak zmienił się przez lata Noah Wyle!

