Anna Kalczyńska wraca do telewizji. Poprowadzi główny serwis informacyjny

Przez większość swojego zawodowego życia Anna Kalczyńska była związana ze stacją TVN. Choć w latach 2014–2023 była jedną z prowadzących „Dzień Dobry TVN”, to wcześniej pracowała jako autorka, gospodyni i producentka programów w TVN24. Po tym, jak w zeszłym roku zwolniono ją z lifestylowej śniadaniówki, ponownie zajęła się tematami politycznymi. Teraz wiadomo, że rozpoczęła współpracę z telewizją.

Anna Kalczyńska w TVP

Anna Kalczyńska przez kilkanaście lat w TVN24 realizowała programy „Studio Europa” i „Polska i Świat”, a także prowadziła serwisy informacyjne i rozmowy z politykami. Jej specjalnością były tematy europejskie: dwukrotnie była reporterką stacji podczas wyborów prezydenckich we Francji, relacjonowała też wydarzenia polityczne z Brukseli. Później widzowie oglądali ją w śniadaniówce, z której zwolniono ją wraz z innymi prowadzącymi w 2023 roku.

— Po 20 latach w TVN właściwie ta stacja nie miała mi niczego do zaproponowania. Jak wiecie, kilka osób się odnalazło w tej stacji, Małgosia Rozenek gdzieś krąży i się pojawia, Agnieszka Woźniak-Starak także. Nie pojawiła się żadna propozycja dla mnie i szczerze mówiąc, to chyba zabolało mnie najbardziej. Rozumiem, że można mieć inny pomysł na program, ale jednak z moimi zdolnościami, doświadczeniem, znajomością języków, wydawać by się mogło, że jakieś miejsce dla mnie mogłoby się znaleźć — mówiła później na Instagramie.

Kilka miesięcy temu Anna Kalczyńska wróciła do mediów, jako gospodyni formatu o tematyce geopolitycznej wyświetlanego na portalu „Goniec”. Teraz okazało się, że dziennikarka pojawi się też w telewizji. Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikowała Telewizja Polska. Publiczny nadawca podał, że 48-latka poprowadzi w TVP World nowy program publicystyczny „Face to Face” (w którym będzie rozmawiać z ekspertami na temat wydarzeń międzynarodowych istotnych z punktu widzenia Polski i regionu), a także główny serwis informacyjny stacji, czyli „World News Tonight”. Anna Kalczyńska zadebiutuje na antenie TVP World już w poniedziałek, 4 listopada.

– Dołączenie do TVP World to mój powrót do telewizji newsowej i fantastyczna możliwość rozwoju zawodowego, pracy w języku angielskim. Bycie blisko świata zawsze było moim marzeniem, dlatego cieszę się, że mogę je spełnić. Na polskim rynków mediów TVP World jest unikalnym miejscem – skomentowała Anna Kalczyńska.

