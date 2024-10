Burza w sieci po wywiadzie gwiazdy TTV. „Mężczyzna musi być męski”

Ewa Mrozowska zdobyła rozpoznawalność, dzięki programowi TTV pt. „Gogglebox. Przed telewizorem”. Choć na jakiś czas zrezygnowała z udziału w show w 2022 roku, wraz z 20. sezonem powróciła na kanapę Sylwii Bomby. Równocześnie rozwija karierę w sieci, gdzie pokazuje swoje umiejętności w roli wizażystki. Niedawno udzieliła wywiadu, w którym dosadnie wypowiedziała się na temat męskiego makijażu.

Ewa Mrozowska o męskim makijażu

Podczas niedawnej rozmowy z reporterem „Pomponika” Ewa Mrozowska stwierdziła, że mężczyźni, którzy się malują, raczej nie są osobami heteroseksualnymi. – Albo transwestyci albo homoseksualiści, którzy w jakiś sposób chcą sobie dodać czegoś, ale nie wiem czego. Dla mnie mężczyzna musi być męski. (...) Zachowajmy pewne rzeczy dla mężczyzn, a pewne dla kobiet. Może niepotrzebnie to się zaczęło zacierać – mówiła.

W kontynuacji wywiadu celebrytka wypowiedziała się też na temat zaimków i tożsamości płciowej. – To się pojawiło, bo za bardzo zaczęliśmy pozwalać na to. Myślę, że za dużo mają czasu, a za mało roboty. Jak jest czas na overthinking, zaczynamy się przebierać. Bo co z tych nudów w tym internecie można wymyślić. Tylko ja się boję o Europę, jeśli jest „ono”, „jeno” i tak dalej? Co, jak tu wojna będzie? Kto będzie walczyć? – zastanawiała się, równocześnie podkreślając potrzebę poszukiwania w takich sytuacjach pomocy psychologicznej.

– Jak można nie wiedzieć, kim jesteśmy? Dobrze, to ja mogę być elfem. Uważam, że można szukać tej pomocy u psychologa, ale jeżeli ktoś nie chce i uważa, że to jest ok, no niech tak sobie żyje. Jeżeli nie przeszkadza komuś brak tożsamości płciowej — skwitowała.

Jej słowa wywołały duże poruszenie w sieci. Część osób przyznała jej całkowitą rację, inni natomiast zupełnie się z nią nie zgodzili. W komentarzach czytamy: „Niech każdy żyje po swojemu”, „Jaka ta pani jest nietolerancyjna”, „Kiedy kobiety w ogóle pomyślały, że mogą użyć makijażu, faceci robili to dużo wcześniej. Historia kołem lubi się toczyć i tyle”, „Uważam, że czy ktoś się maluje, czy nie, to jego sprawa. Skoro jest mu lepiej, to nic mi do tego” czy „W show-biznesie makijaż nie powinien pani dziwić. Taka pani postępowa?”.

