Anna Dereszowska łamiącym się głosem o chorobie córki. „Zderzyłam się ze ścianą”

Anna Dereszowska od lat spełnia się nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Aktorka jest matką trójki dzieci – 16-letniej Leny, której ojcem jest Piotr Grabowski, a także 10-letniego Maksymiliana i niespełna 3-letniego Aleksandra, którzy są owocami związku z Danielem Duniakiem. Choć artystka rzadko publicznie zabiera głos na temat szczegółów dotyczących rodzinnego życia i stara się wychowywać pociechy z dala od mediów, to zdarzają jej się wyjątki. Teraz na forum podzieliła się ważną wiadomością dotyczącą swojej córki.

Anna Dereszowska o chorobie córki

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i z tego powodu Anna Dereszowska postanowiła opublikować na Instagramie poruszające nagranie. Okazało się, że 3 września aktorka uczestniczyła w Senacie w konferencji „MowMY o zdrowiu psychicznym młodych ludzi”. I choć wydarzenie odbyło się już ponad miesiąc temu, to dopiero teraz postanowiła podzielić się z internautami fragmentem swojego wystąpienia.

Anna Dereszowska wyznała w nim, że jej córka jakiś czas temu zachorowała na depresję. Aktorka już na wstępnie zapowiedziała, że jej przemówienie będzie niezwykle emocjonalne. Gdy kontynuowała, to widać było, że choć starała się panować nad głosem, to kiedy mówiła o Lenie, ten momentami jej się łamał.

– Staję przed państwem jako mama szesnastolatki, która dwa lata temu mierzyła się z depresją. Na szczęście nam się udało. (...) Ja jako mama, szukając pomocy w systemie zdrowotnym, zderzyłam się ze ścianą. Tej pomocy nie mogliśmy uzyskać. Na szczęście w dużym mieście, w Warszawie, udało nam się znaleźć pomoc prywatną. Na czas zdążyliśmy – wyznała.

Oprócz podkreślenia, że musiała szukać dla córki pomocy u specjalistów z sektora prywatnego, ponieważ NFZ ją zawiódł, aktorka wprost dodała, że w Polsce pomoc dla osób, które zmagają się z problemami psychicznymi, jest niewystarczająca. – Mówię o tym dlatego, że doświadczyłam braku rozwiązań systemowych. Takich, które pozwoliłyby wszystkim – rodzicom, nauczycielom, lekarzom, psychologom – działać wspólnie. Tego nam bardzo potrzeba – grzmiała.

Aktorka dodała, że choć obecnie więcej się mówi o leczeniu chorób psychicznych w Polsce, to jest jeszcze sporo do zrobienia. – Szanowni państwo, mówimy dużo, ale wciąż jesteśmy na początku tej drogi. Proszę mi wierzyć. Mówię to z perspektywy tej maluczkiej, na samej końcu. Rodzica, który został postawiony w sytuacji, kiedy potrzebował pomocy tu i teraz, i tej pomocy nie potrafił znaleźć. (...) Bez zdrowych, gotowych na podejmowanie wyzwań, świadomych siebie młodych ludzi nie ma zdrowego społeczeństwa. Nie ma i nie będzie – podkreśliła.

