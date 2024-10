59-letnia Aneta Kręglicka pochwaliła się formą. Pokazała kaloryfer na brzuchu

Anety Kręglickiej w Polsce nikomu nie trzeba przedstawiać. Piękna modelka, 35 lat temu napierw zdobyła tytuł Miss Polonia, następnie I Wicemiss International w Tokio, a w końcu Miss Świata na gali organizowanej w Hongkongu. Niedługo po tym sukcesie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez kilka lat pracowała dla nowojorskiej agencji Wilhelmina. W tym czasie w Polsce założyła fundację Kręglicka Foundation, propagującą zdrowy tryb życia. W 19991 roku otworzyła także agencję public relations „ABK Kręglicka”, a w 2005 roku, w jej miejsce, firmę „Hannah Hooper”. Jest współwłaścicielką studia filmowego „St. Lazare”, współtwórcy między innymi filmu „Ławeczka” z 2004 roku.

Prywatnie, od 1998 roku, jest żoną reżysera Macieja Żaka. Wspólnie mają syna Aleksandra, który przyszedł na świat w 2000 roku.

Aneta Kręglicka chwali się kaloryferem na brzuchu. „Motywator”

Aneta Kręglicka dzieli się swoim życiem na Instagramie, a już w opisie swojego profilu podkreśla, że kocha minimalizm – co widać nawet po stylu, w jakim utrzymany jest jej profil. Konto modelki obserwuje prawie 120 tysięcy osób. W weekend podzieliła się z nimi swoim prywatnym zdjęciem – widać na nim kaloryfer na brzuchu 59-latki.

„Motywator, ale nie na portale (bez głowy)” – napisała, nawiązując do fotki. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak przez lata zmieniła się Aneta Kręglicka i jaką imponującą formę wciąż utrzymuje.

„Niedawno, w innym poście na Instagramie, Kręglicka zdradziła, co je i ile razy w tygodniu ćwiczy”.Ja sama chcę żyć w zdrowiu i sprawności, to mnie mobilizuje do wszelkiej aktywności sportowej. A i wygląd nie ukrywam wciąż też. Moją siłą jest moja wewnętrzna energia, którą mam, ale też nawyki wypracowane przez lata, które stały się drugą naturą. Do swojego życia często podchodzę spontanicznie i instynktownie. Tak jest również z jedzeniem, jem zdrowo, tylko to, co mi smakuje, a moje badania potwierdzają, że takie posiłki mi służą„ – napisała.

Zapewniła przy tym, że nigdy sie nie odchuda, a fasting jest jej naturalnym rytmem”.Odkąd pamiętam swój trzeci i ostatni posiłek zjadam najpóźniej o 17.00, a pierwszy i dla mnie bardzo ważny ok. 9.00. Ćwiczę codziennie rano 6 x w tygodniu po 30 minut. Podczas ćwiczeń zwracam uwagę na wykorzystanie obciążeń, bo budowanie mięśni jest bardzo ważne oraz na streching i wszelkie ćwiczenia rozciągające ciało, którymi zawsze kończę serie. Poza tym zimą biegam (uwielbiam przebieżki, szczególnie w mrozie), jeżdżę na nartach, a latem gram w golfa i ostatnio częściej pływam. Jestem zdyscyplinowana, żyję higienicznie, uprawiam sport i nie jest to dla mnie żadnym wyrzeczeniem, ja po prostu tak lubię. To mój lifestyle„ – zapewniła.

Galeria:

59-letnia Aneta Kręglicka – polska modelka i Miss Świata 1989Czytaj też:

Niepokojący post Julii Wieniawy. Zapłakana gwiazda pisze o „instagramowej bańce”Czytaj też:

Tak zmieniła się jedyna córka Michaela Jacksona. A co dzieje się teraz z jej matką?