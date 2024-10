Tak zmieniła się jedyna córka Michaela Jacksona. A co dzieje się teraz z jej matką?

Paris Jackson urodziła się 3 kwietnia 1998 roku w Beverly Hills w Kalifornii. Otrzymała imię na cześć stolicy Francji, w której miała zostać poczęta. Jej imię pochodzić miało także z obietnicy, jaką złożyli jej ojciec Michael Jackson, ciotka La Toya i Kathy Hilton. Gwiazdy miały podobno umówić się, że jeżeli doczekają się w przyszłości córki, nazwą ją Paris.

26-letnia dziś Paris jest jedyną córką Michaela Jacksona i ma dwóch braci – starszego o imieniu Michael Joseph Jackson, Jr. („Prince”) oraz młodszego przyrodniego Prince'a Michaela Jacksona II („Bigi” czy „Blanket”). Wychowywana była jedynie przez ojca, który w 2000 roku, po rozwodzie z Debbie Rowe, otrzymał pełne prawa rodzicielskie. Związek Rowe i Jacksona od początku budził ogromne kontrowersje i wiele mediów spekulowało, że był on „transakcją ekonomiczną” dla kobiety, ponieważ Jackson bardzo chciał mieć własne dzieci. Rodzicami chrzestnymi Paris są legenda kina Elizabeth Taylor i Macaulay Culkin, znany z serii o Kevinie.

Po niespodziewanej śmierci Michaela Jacksona w czerwcu 2009 roku, Paris i jej rodzeństwo, trafili pod opiekę babci i kuzyna Tito Joe Jacksona („TJ”). Podczas transmitowanej w lipcu 2009 roku uroczystości żałobnej króla pop-u, 11-letnia wówczas Paris Jackson zakończyła nabożeństwo słowami: „Chciałam tylko powiedzieć, że odkąd się urodziłam, tata był najlepszym ojcem, jakiego mogłam sobie wyobrazić. I chciałam tylko powiedzieć, że bardzo go kocham”. Po tych słowach wybuchnęła płaczem.

Od czasu śmierci jej ojca minęło już wiele lat, a Paris Jackson z roku na rok staje się coraz bardziej medialną osobą. Stroniąca niegdyś od ścianek i showbiznesowych eventów 26-letnia obecnie gwiazda, chętnie pozuje do okładek wielu magazynów, w tym „Rolling Stone” czy „Vogue”. W marcu 2017 roku podpisała kontrakt z agencją modelek IMG Models. Wystąpiła także gościnnie w kilku produkcjach telewizyjnych, w tym serialu „Star” stacji FOX czy filmie fabularnym „Gringo”. Paris Jackson pasjonuje się także śpiewem – w 2020 roku wydała ze swoim zespołem The Soundflowers pierwszą EP-kę o tym samym tytule. W 2019 roku podpisała kontrakt z Republic Records i wydała pierwszy singiel „Let Down”. W 2021 r. piosenka „Notes on a ghost” wykonana przez Paris Jackson i Gabriela Glenna zdobyła nagrodę za najlepszą muzykę na Top Indie Film Awards. W ostatnich latach córka Jacksona coraz częściej pojawiała się też na dużym ekranie. Grała między innymi w „American Horror Stories”.

Jackson nie miała łatwego dzieciństwa. W wieku 15 lat uzależniła się od narkotyków po tym, jak była molestowana seksualnie przez nieznajomego. Przyznała, że miała wielokrotne próby samobójcze. W związku z tym została przez swoich bliskich wysłana do szkoły terapeutycznej w amerykańskim stanie Utah, gdzie spędziła drugi i trzeci rok liceum. W 2020 roku Jackson przyznała jednak, że szkoła w rzeczywistości poddała ją i innych uczniów rozległym nadużyciom. Zdecydowała się to ujawnić w odpowiedzi na dokument Paris Hilton „This is Paris”, w którym celebrytka opowiedziała o szkole Provi Canyon School, w której była wykorzystywana i gnębiona przez wychowawców.

Debbie Rowe poznała Michaela Jacksona w gabinecie dermatologicznym Arnolda Kleina, gdzie muzyk leczył się na bielactwo. Wspomniała, że artysta wielokrotnie rozmawiał z nią po rozwodzie z Lisą Marie Presley o tym, że boi się, iż nigdy nie zostanie ojcem. Rowe, będąc jego wieloletnią fanką, zaproponowała, że urodzi mu dzieci. Wiadomo, że kobieta poroniła ciążę w 1996 roku. Jeszcze tego samego roku para ogłosiła, że spodziewa się ponownie dziecka. Rowe i Jackson pobrali się w listopadzie 1996 roku w Sydney w Australii. Doczekali się wspólnie dwójki dzieci: Michaela Jr. (1997) i Paris (1998).

Rowe, która określała siebie jako osobę prywatną i prawie nigdy nie udzielała wywiadów, miała być przytłoczona rozgłosem, jaki wiązał się z małżeństwem z Jacksonem. Para rozwiodła się w kwietniu 2000 roku, a Rowe przekazała Jacksonowi pełne prawa do opieki nad dziećmi. Kobieta w ramach ugody otrzymała 8 milionów dolarów i dom w Beverly Hills w Kalifornii. Po rozwodzie z Jacksonem przeszła na judaizm i zwróciła się do sądu o częściowe uchylenie wyroku, dotyczącego pozbawienia praw rodzicielskich. Miała podnosić argument, iż obawia się, że jej dzieci są narażone na nauki „Narodu Islamu” przez rodzinę Jackson. Miała wtedy wywalczyć odwiedziny u swoich dzieci – mogła się z nimi spotykać przez 8 godzin, raz na 45 dni. W 2005 roku Rowe sprzedała swój dom w Beverly Hills za 1,3 miliona dolarów i kupiła ranczo w Palmdale.

W kwietniu 2014 roku Debbie Rowe zaręczyła się z producentem muzycznym i byłym wideografem Neverland Ranch, Marcem Schaffelem, który pracował z Jacksonem nad jego charytatywnym singlem z 11 września „What More Can I Give”. Schaffel był jedynym pracownikiem Jacksona, któremu pozwolono odwiedzić Rowe po ich rozwodzie w 2000 roku i pomagał kobiecie podczas, gdy miała ona problemy zdrowotne. W 2016 roku u Rowe zdiagnozowano raka piersi.

