Karolina Korwin-Piotrowska dostała pracę w mediach publicznych! „To wielka sprawa”

Karolina Korwin-Piotrowska jest absolwentką historii sztuki i jedną z najbardziej opiniotwórczych dziennikarek w Polsce. Od ponad 25 lat komentuje bieżące wydarzenia i prowadzi autorskie programy publicystyczne oraz lifestyle’owe. Pracowała w wielu prestiżowych mediach, m.in. w Radiu Kolor, Radiu Zet, Radiu PiN, TVP oraz TVN Style.

Jest autorką ośmiu bestsellerowych książek, w tym „Bomba. Alfabet polskiego szołbiznesu”, „Krótka książka o miłości” oraz wydanej w 2024 roku „Pierwszej Młodości”. W CANAL+ prowadzi program „Aktualności Filmowe+”, poświęcony trendom w polskim i światowym kinie oraz telewizji. Korwin-Piotrowska była również współprowadzącą poranki w Antyradio oraz autorską audycję „Kino na podsłuchu”. W grudniu 2022 roku zadebiutowała z podcastem „Pierwsza Młodość”, który szybko stał się jednym z najchętniej słuchanych w Polsce. Obecnie prowadzi dwa popularne podcasty: „Pierwsza Młodość” i „Miesiączka”.

Dwukrotnie nagrodzona Diamentem Patronite w 2024 roku oraz nominowana do Best Stream Awards, Korwin-Piotrowska nieustannie pozostaje w centrum polskiego świata mediów, inspirując i angażując odbiorców swoją unikalną perspektywą.

Nowa praca Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Usłyszymy ją w mediach publicznych

Dziennikarka teraz rozpoczyna nową zawodową przygodę. Już wkrótce poprowadzi nową audycję weekendową w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

– Cieszymy się, że kolejna wyrazista profesjonalistka, która czuje zmianę w mediach publicznych, postanowiła do nas dołączyć. Karolina Korwin-Piotrowska, ze swoją autentycznością i pasją, wzbogaci naszą ramówkę o zupełnie nowe spojrzenie – powiedział redaktor naczelny Polskiego Radia, Paweł Majcher.

– Dobre radio to radio osobowości i dlatego Karolina będzie w Jedynce u siebie. Jej niepokorne opinie, zdecydowane sądy, szczerość – zawsze prowokują do myślenia, nie pozostawiają słuchaczy obojętnymi. Do tego erudycja i doświadczenie dziennikarskie. Bardzo się cieszę, że Karolina zdecydowała się wzmocnić zespół Jedynki – dodała Paulina Stolarek-Marat, dyrektorka-redaktorka naczelna Programu Pierwszego Polskiego Radia.

