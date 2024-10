Ponad 10 mln widzów w 11 dni. Nowy serial Max jest porównywany do „Rodziny Soprano”

20 września na platformie Max zadebiutował serial „Pingwin”, nazywany „Rodziną Soprano” w uniwersum Batmana. To spin-off filmu „Batman” z 2022 roku, oparty na postaci Pingwina z DC Comics, a w tytułową rolę wciela się w nim Colin Farrell.

W pierwszym odcinku „Pingwina” poznaliśmy postać o imieniu Oz (Colin Farrell). Bohater ten, ośmielony śmiercią szefa maffi Carmine'a Falcone'a i postępującą falą przestępczości, podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.

W obsadzie, oprócz wymienionych wyżej, znaleźli się: Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grappa), Scott Cohen (Luca Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo), Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Nowy serial Max bije rekordy. Ponad 10,4 ml widzów

W pierwszych dniach od debiutu serialu na Max, tj. od czwartku 19 września do niedzieli 22 września, „Pingwina” obejrzało 5,3 mln widzów, a już w 11 dni od debiutu, pilotażowy odcinek przyciągnął 10,4 mln widzów na różnych platformach. To daje mu przewagę nad większością popularnych produkcji Max, wykluczając „Ród smoka” czy „The Last of Us”.

W niedzielę 29 września na Max wpadł drugi, premierowy odcinek serialu. „Po śmierci brata, Sofia Falcone robi wszystko, żeby scalić swoją rodzinę i zapewnić jej siłę potrzebną do walki o Gotham. Oz Cobb wystawia na próbę swojego nowego pomocnika Victora” – brzmi jego opis. Ten epizod przyciągnął 1,6 mln widzów, co oznacza wzrost o 17 procent w porównaniu z czwartkową premierą pierwszego epizodu.

Kiedy nowe odcinki serialu „Pingwin” na Max?

Kolejne będą dodawane co tydzień, w poniedziałek. Serial składa się z 8 odcinków.

