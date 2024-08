Caroline Derpieński wystąpi w nowym polskim reality show! Powalczy o 100 tys. zł

Platforma streamingowa Prime Video ujawniła uczestników nowego reality show produkcji własnej – „Good Luck Guys”, który poprowadzi Qczaj od października tego roku. Wśród dwunastu osób, które będą walczyć o przetrwanie na malezyjskiej wyspie znaleźli się influencerzy popularni w mediach społecznościowych oraz nazwiska znane ze świata muzyki i show-biznesu. Połączeni w pary Michał „Misiek” Koterski i jego żona Marcela Koterska, Caroline Derpieński i Sylwia Szostak, Kubańczyk i Sylwia Madeńska, Stifler i Monika Kociołek, Darius Rose i Stuknięty Mikka, Angelika Mucha oraz Kacper Blonsky, staną do rywalizacji w „Good Luck Guys”, aby walczyć o przetrwanie na bezludnej plaży w Malezji.

„Good Luck Guys” – zasady programu Prime Video

Dwanaście gwiazd internetu i show businessu udaje się do egzotycznej Malezji, aby stawić czoła największemu wyzwaniu swojego życia: przetrwaniu w ekstremalnych warunkach po drugiej stronie świata! Podczas gdy QCZAJ wniesie swoją niezwykłą energię i poczucie humoru, uczestnicy będą musieli zmierzyć się z zadaniami całkowicie wykraczającymi poza ich strefę komfortu. Przyzwyczajeni na co dzień do luksusów, będą rywalizować ze sobą w parach, przekraczając swoje granice nie tylko po to, aby przetrwać, ale także aby wygrać nagrodę główną – 100 tys. zł, które zwycięzcy przekażą na cele charytatywne. To nie będą wakacje w ciepłych krajach... tylko obóz przetrwania w tropikach.

Kiedy premiera „Good Luck Guys”?

Składający się z ośmiu odcinków reality show z elementami rywalizacji, którego producentem dla Prime Video jest Endemol Shine Polska, zadebiutuje trzema odcinkami 27 października wyłącznie na Prime Video. Kolejne odcinki będą miały swoją premierę co tydzień.

