Roksana Węgiel wyszła za mąż. 19-latka pokazała zdjęcie

Choć Roksana Węgiel dorastała na oczach mediów, udzielała częstych wywiadów, a w tym roku brała nawet udział w „Tańcu z gwiazdami”, to szczegóły przygotowań do jednego z najważniejszych dni w jej życiu trzymała do ostatniej chwili w tajemnicy. Wiadomo było, że 19-latka szykuje się do ślubu kościelnego, lecz nie była znana dokładna data ani miejsce uroczystości. Teraz media obiegła informacja, że wokalistka wyszła już za mąż.

Roksana Węgiel wyszła za mąż

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są ze sobą związani od kilku lat, lecz mimo dłuższego stażu, ich relacja wywołuje wiele kontrowersji wśród internautów. Wszystko nie tylko przez wzgląd na dzielącą ich różnicę wieku (producent jest starszy od wokalistki o 8 lat) i to, że artystka jest jeszcze nastolatką, ale także fakt, że 28-latek wychowuje z poprzedniego związku syna. Wydaje się jednak, że te rzeczy nie są dla nich przeszkodą, ponieważ postanowili stanąć na ślubnym kobiercu.

Już w kwietniu tego roku media donosiły, że Roksana wyszła za mąż, gdyż 29 marca na stronie Ogólnopolskiej Wyszukiwarki Gospodarczej przy zarejestrowanej na 19-latkę firmie pojawiło się nazwisko „Węgiel-Mglej”. Podobno zdecydowali się przyspieszyć uroczystość, ze względu na pogarszający się stan zdrowia babci Kevina. Teraz natomiast wzięli ślub kościelny.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej pobrali się 25 sierpnia w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, niedaleko Przemyśla. Na miejsce zakochani przybyli samochodem wartym 2 miliony złotych, a do ołtarza wokalistkę poprowadził jej ojciec. Również stylizacje, w których młoda para zdała szyku, nie przeszły bez echa – Kevin pokazał się w jasnym garniturze, natomiast 19-latka zdecydowała się na koronkową suknię o syrenim kroju z długimi rękawami i głębokim dekoltem z Concept Store Izabeli Janachowskiej.

– Roxie wchodzi w dorosłą karierę, więc image, który zaprezentowała nawet na tak osobistej uroczystości, miał nadać temu gwiazdorski, wystrzałowy, ale jednocześnie elegancki i właśnie dorosły wymiar. Jest to bardzo spójne. (...) Roxie wpadła w modny trend koronek i prześwitów, ale z drugiej strony postawiła na bardzo tradycyjny model sukni, który od lat święci triumfy przed ołtarzem. (...) Nudno tu nie jest, ale wulgarnie też nie — oceniła stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z „Faktem”.

O uroczystości media najpierw poinformował „Fakt”, publikując w sieci ujęcia z kościoła. Później z kolei para dodała wspólne zdjęcie na Instagramie. Na fotografii można zobaczyć Roksanę i Kevina już po ceremonii na tle zachodu słońca. Fotografię podpisali jedynie datą „25.08”. Pod postem z minuty na minutę przybywa komentarzy z gratulacjami.

Wiadomo, że małżonkowie po uroczystości zaprosili gości na wesele w winnicy o nazwie „Piwnice Półtorak Wine&Spirits” w Witryłowie na Pańskiej Górze. Niektórzy mogą kojarzyć fakt, że to właśnie tam był kręcony jeden z odcinków „MasterChefa” stacji TVN. – Najpiękniejsze, bajeczne, niebiańskie miejsce – oceniła wówczas lokal Magda Gessler.

