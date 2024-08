Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zdementowali plotki. „Nie planujemy”

Od kilku tygodni media niezwykle interesują się poczynaniami małżeństwa Dowborów. Niedługo po tym, jak Maciej Dowbor ogłosił rozstanie z telewizją Polsat, oficjalnie potwierdzono, że jego żona zaczyna współpracę z TVN – Joanna Koroniewska ma bowiem prowadzić w stacji nowy program o wnętrzach. Następnie pojawiły się plotki, jakoby razem mieli dostać „gwiazdorskie kontrakty” i prowadzić śniadaniówkę. Teraz ujawnili prawdę.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor o „Dzień Dobry TVN”

Kilka tygodni temu po blisko dwóch dekadach pracy w Polsacie, Maciej Dowbor zdecydował, że odchodzi ze stacji. Prezenter pożegnał się ze stanowiskiem gospodarza show „Twoja twarz brzmi znajomo” i udał się na wyczekiwane wakacje. Równocześnie Joanna Koroniewska rozpoczęła pracę na planie nowego programu TVN. Później w mediach pojawiły się informacje, że mają w duecie prowadzić także „Dzień Dobry TVN”, na co internauci zareagowali z wielkim entuzjazmem.

Kiedy wspólnie pojawili się w Sopocie na ramówce stacji TVN, wiele osób spodziewało się, że wiadomość o śniadaniówce zostanie oficjalne potwierdzona. Ku zaskoczeniu fanów, tak się jednak nie stało. Dowborowie zdecydowanie zaprzeczyli tym plotkom. – To musimy niestety zdementować – powiedziała stanowczo Joanna Koroniewska w rozmowie z „Pudelkiem”. – Skupmy przede wszystkim na tym, co jest celem naszego dzisiejszego spotkania, a co będzie, to będzie. Natomiast nie planujemy razem pracy – dodał Maciej Dowbor.

Z kolei w rozmowie z „Plejadą” Joanna Koroniewska wyznała, że jest zadowolona z faktu, że jej mąż chwilowo więcej czasu spędza w domu i może się nim nacieszyć. – Tych plotek pojawia się bardzo dużo na różne tematy. Ja się bardzo cieszę, że chwilowo mój mąż jest po prostu moim mężem – wyjawiła.

– Za dużo pracujemy razem na Instagramie, żeby jeszcze jeszcze razem pracować gdzieś indziej – dodał były gwiazdor Polsatu.

Aktorka podkreśliła również, że nie jest dziennikarką i uważa, że śniadaniówkę powinny prowadzić takie osoby, które są w tym kierunku wykształcone, jak Dorota Wellman czy Marcin Prokop. Dodała też, że cieszy się z tego, że z Maciejem Dowborem poniekąd zamienili się rolami. – Mi jest tak miło, że w końcu mój mąż przyjeżdża ze mną, a nie ja przyjeżdżam z mężem – dodała.

