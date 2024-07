Monika Olejnik o walce z rakiem. „Nie poddaję się”

Kilka miesięcy temu post Moniki Olejnik wprawił w osłupienie jej obserwatorów, dziennikarka obwieściła bowiem, że walczy z rakiem. Mimo choroby, nie zniknęła jednak całkowicie z anteny i cały czas wypełnia swoje obowiązki, przeprowadzając wywiady w „Kropce nad i”. Teraz 68-latka opublikowała post, w którym poinformowała, że przez nowotwór nadal nie może wykonywać niektórych aktywności.

Monika Olejnik o nowotworze

12 maja Monika Olejnik opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podzieliła się informacją, że wykryto u niej nowotwór piersi. „W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 r. usłyszałam diagnozę — nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania i czuję się dobrze” — pisała.

Z kolei we wtorek 30 lipca dziennikarka udostępniła na Instagramie obszerny post, w którym opisała, jak się czuje kilka miesięcy po operacji. Okazało się, że choć dobrze zniosła skomplikowany zabieg, to nie może jeszcze wrócić do wszystkich uwielbianych przez siebie aktywności sportowych.

„Rak to nie wyrok. Jeszcze nie mogę pływać, jeszcze nie mogę wykonywać większości ćwiczeń, które sprawiały mi przyjemności, ale na szczęście już biegam zgodnie ze wskazaniami lekarzy. Po operacji zaczynałam od spacerów, potem był 1 km, a teraz 9 km i to w górach. Krok po kroku, nie poddaję się” – zaczęła swój post.

Następnie wyznała, że podziwia olimpijczyków, pogratulowała Anicie Włodarczyk, Idze Świątek oraz Magdzie Linette i podziękowała im za inspirację. Podkreśliła też, jak ważne w codziennym życiu są różnego rodzaju aktywności i zaapelowała do swoich obserwatorów, by się badali.

„Codzienne treningi są ważne dla kształtowania odporności, wytrzymałości — dla zdrowia! Trzymajcie się kochani. Sport, kultura, zdrowie, przyjaźń, aktywność dają nam wolność. Z przyjemnością powtórzę raz jeszcze: proszę, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy, co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie — czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi” – napisała Monika Olejnik.

