KRRiT podjęła decyzję w sprawie Dagmary Kaźmierskiej! Jest mowa o konsekwencjach dla Polsatu

Odkąd Dagmara Kaźmierska pojawiła się w show TTV pt. „Królowe życia”, szybko przykuła uwagę widzów, którym podobał się jej styl bycia. Celebrytka, mimo mrocznej przeszłości, doczekała się sporej liczby fanów, którzy dopingowali ją w każdych okolicznościach. Stało się tak nawet wtedy, kiedy w trakcie jej udziału w "Tańcu z gwiazdami", światło dzienne ujrzały zatrważające szczegóły z jej życia. Teraz okazało się, czy stacja, która nawiązała współpracę z 51-latką odpowie za swoje poczynania.

Polsat odpowie za współpracę z Dagmarą Kaźmierską?

Kilka miesięcy temu media obiegły szczegółowe opisy tego, jak funkcjonowała agencja towarzyska Dagmary Kaźmierskiej. Okazało się, że celebrytka stosowała przemoc – zarówno psychiczną, jak i fizyczną – wobec swoich pracownic i karygodnie ich traktowała. 51-latka wówczas zniknęła z show-biznesu i zaszyła się słonecznym Egipcie. Cały czas zapowiada również, że odniesie się do tych zarzutów i wszystko swoim fanom wyjaśni.

Wiadomo jednak, że równocześnie na konsekwencje za poczynania celebrytki był narażony Polsat. Otóż stacja emitowała show „Dagmara szuka męża”, a także zaangażowała ją do „Tańca z gwiazdami”, co nie spodobało się wielu osobom. Po ujawnieniu afery, telewizja wycofała się z dalej współpracy i przestała komentować narastający skandal. Sprawa ostatecznie trafiła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Teraz podjęto decyzję, czy stacja Edwarda Miszczaka poniesie konsekwencje dot. współpracy z celebrytką. Przy okazji ujawniono zaskakujący fakt.

„Spółka Telewizja Polsat podkreśliła, że w chwili angażu nie znała informacji ujawnionych z akt sądowych p. D. Kaźmierskiej, które już po rozpoczęciu wymienionego cyklu zostały opublikowane przez niektóre portale. Wówczas nadawca zrezygnował z udziału p. Dagmary Kaźmierskiej w kolejnych odcinkach cyklu i w swojej ofercie nie zamieszcza audycji z jej udziałem” – można przeczytać w decyzji KRRiT, którą przekazała rzeczniczka prasowa Teresa Brykczyńska.

