Powstaje kolejny sezon wielkiego hitu Max! Ma setki tysięcy widzów

Po ogromnym sukcesie pierwszych dwóch edycji, które przyciągnęły przed ekrany setki tysięcy widzów i zyskały ogromną popularność zarówno w telewizji, jak i w streamingu, stacja TVN ogłasza start castingu do trzeciej serii kultowego formatu „The Traitors. Zdrajcy”.

Kto odważy się wziąć udział w tej strategicznej grze pełnej intryg, manipulacji i podejrzeń? Kto marzy, by w tajemniczym zamku zmierzyć się z wyzwaniami, które wystawią psychikę i intuicję na ciężką próbę? Casting już trwa! To wyjątkowa okazja, by dołączyć do jednego z najbardziej emocjonujących programów ostatnich lat. Wystarczy wejść na stronę thetraitors.tvn.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

„The Traitors. Zdrajcy” – na czym polega gra?

Formuła „The Traitors" inspirowana jest popularną i angażującą grą Mafia. Uczestnicy programu potajemnie dzieleni są na lojalnych i zdrajców. Ich misją jest przede wszystkim dotrwanie do końca, ukończenie serii wyzwań i zdobycie nagrody pieniężnej – nawet 500 tysięcy złotych! Jak mają to zrobić? Wszyscy twierdzą, że są lojalni. Zadaniem tych prawdziwych jest rozpracowanie i zidentyfikowanie zdrajców oraz wypędzenie ich z zamku. Z kolei tytułowi zdrajcy mogą i będą się bronić, mordując kolejnych lojalnych w nocy. Każdy zawodnik obiera własną strategię gry – kłamstwo, manipulacja, zdrada – w tej grze wszystkie chwyty dozwolone! Zarówno zdrajcy, jak i lojalni, żeby wygrać, będą musieli rozwijać swoje umiejętności obserwacji i analizy zachowania przeciwników, wyciągania wniosków, ale też strategicznego myślenia.

Za produkcję formatu odpowiada Jake Vision, producentem ze strony TVN jest Marta Więch.

