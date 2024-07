Księżna Kate pojawiła się publicznie. Przywitano ją oklaskami na stojąco

Księżnej Kate od lat bliski jest sport. Od 2016 roku jest ona patronką All-England Lawn Tennis and Croquet Club, w związku z czym była stałym gościem Wimbledonu, podczas którego zazwyczaj wręczała nagrody zwycięzcom i wspierała sportowców. Choć obecnie 42-latka zmaga się z chorobą, pojawiła się na trybunach podczas finałowego meczu. Jej obecność wywołała ogromne poruszenie.

Księżna Kate pojawiła się na Wimbledonie

Kiedy w marcu br. księżna Kate ogłosiła, że został u niej zdiagnozowany nowotwór, ludzie na całym świecie byli zszokowani. Małżonka księcia Williama ograniczyła wówczas swoją działalność w ramach królewskich obowiązków i dała sobie czas na to, aby wrócić do zdrowia. Przez wiele tygodni nie pojawiała się publicznie, aż w zeszłym miesiącu nastąpił przełom – przybyła wtedy na paradę wojskową Trooping the Colour. Teraz zrobiła to ponownie, przybywając na finał Wimbledonu mężczyzn.

Tłumy na Wimbledonie przyjęły księżną Kate z ogromnym entuzjazmem i owacjami na stojąco. Jej pojawienie się wzbudziło pozytywne emocje i stworzyło wyjątkową atmosferę. Małżonka księcia Williama zachwyciła również stylizacją – na tę okazję zdecydowała się wybrać sukienkę marki Safiyaa o wartości 1,2 tys. funtów (ok. 6,5 tys. zł). Kreację uzupełniła złoconymi kolczykami „Sabine” w kształcie koła marki Pariah za 3,1 tys. zł oraz torebką od brytyjskiej marki L.K Bennett. Księżnej Kate towarzyszyła córka Charlotte oraz siostra Pippa Middleton.

– Jeżeli księżna pojawiła się na Wimbledonie, to znaczy, że jest lepiej. Skoro wcześniej była nieobecna, a teraz się pojawiła, to jest to taki sygnał, że wciąż się leczy i nie jest na tyle silna i zdrowa, żeby podjąć normalne, regularne obowiązki. Mimo to wydaje mi się, że jest lepiej – oceniła królewska ekspertka Wioletta Wilk-Turska w rozmowie z „Plejadą”.

Po wydarzeniu w mediach społecznościowych książęcej pary pojawiło się kilka zdjęć z finału Wimbledonu oraz oświadczenie Kate Middleton. „Wspaniale było wrócić na Wimbledon! Nie ma nic lepszego niż mistrzostwa” – napisała. Jej słowa wywołały entuzjazm wśród fanów, którzy komentowali: „Niesamowicie było cię znowu zobaczyć. Wyglądałaś pięknie, jak zawsze”, „Tęskniliśmy za tobą”, „Zawsze wspaniale jest zobaczyć księżną Kate”, „Cudownie było cię widzieć dzisiaj. Wspaniale wyglądasz. Wracaj do zdrowia!” czy „Cieszymy się, widząc twój uśmiech”.

