Radość w rodzinie księżnej Kate. Poważna choroba została pokonana

Ostatnie miesiące nie są najszczęśliwsze dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Otóż w lutym Pałac Buckingham podał do wiadomości publicznej, że u króla Karola III zdiagnozowano raka, choć nie sprecyzowano, jakiego rodzaju to nowotwór. Z kolei u księżnej Yorku, czyli Sarah Ferguson, wykryto niedawno czerniaka, a wcześniej arystokratka przechodziła terapię raka piersi. Co więcej, żona księcia Williama ujawniła, że po operacji jamy brzusznej, którą przeszła w lutym, również zdiagnozowano u niej raka. Teraz media w końcu obiegła pozytywna informacja.

Groźna choroba w rodzinie księżnej Kate została pokonana

Po wielu tygodniach plotek na temat tego, co dokładnie dolega księżnej Kate, w piątek 22 marca tego roku przyszła królowa zdecydowała się wydać oświadczenie. Żona księcia Williama ujawniła wówczas, że rozpoczęła chemioterapię. – To oczywiście był dla nas wielki szok. William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zachować prywatność ze względu na najmłodszych członków naszej rodziny. Jak możecie sobie wyobrazić, to wszystko wymaga czasu. Czasu dla mnie, żeby wydobrzeć po operacji i podjąć się leczenia, ale przede wszystkim czasu, żeby wytłumaczyć wszystko Georgowi, Charlotte i Louisowi – mówiła.

Po tej informacji wielu ludzi przesłało jej publicznie słowa wsparcia. Jedną z tych osób był ukochany brat księżnej, James Middleton. Opublikował on wtedy w mediach społecznościowych fotografię z Kate, którą podpisał: „Przez lata wspięliśmy się razem na wiele gór. Jako rodzina będziemy wspinać się z tobą także i na tę”. Okazuje się jednak, że on sam zmagał się z poważną chorobą.

37-latek udzielił urodzinowego wywiadu "The Tatler" (obchodził urodziny 15 kwietnia). W rozmowie otwarcie poruszył temat swojej długotrwałej walki z depresją. Wyznał, że choroba całkowicie opanowała jego życie, uniemożliwiając mu nawet wykonywanie pracy czy wstanie z łóżka.

– To było okropne doświadczenie. Ciągle czułem się niespokojny i miałem wyrzuty sumienia, że leżę w łóżku i nie robię kompletnie nic. Jednocześnie nie byłem w stanie pracować, ani normalnie żyć. Trudno jest opisać ten stan. To nie jest tylko smutek, to jest po prostu choroba. To jak rak umysłu – zaczął James Middleton.

W dalszej części wywiadu dodał jednak, że leczenie przyniosło pozytywne rezultaty i teraz znowu umie cieszyć się życiem. — Jestem szczęśliwy. Znowu czuję się jak James Middleton. Czuję się tak, jak wtedy, gdy miałem 13 lat. Znów jestem podekscytowany życiem — skwitował.

