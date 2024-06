„Była prawdziwa, szczera”. Dagmara Kaźmierska odpowiada na słowa Filipa Chajzera

Przypomnijmy, Dagmara Kaźmierska przez długi czas była uwielbianą celebrytką. Wszystko za sprawą programu TTV „Królowe życia”, w którym występowała przez 12 sezonów. Zebrała imponującą liczbę 1,2 mln obserwujących na Instagramie, a stacje telewizyjne postanowiły promować ją w kolejnych formatach. Wzięła udział w „Tańcu z Gwiazdami”, w którym tańczyła z Marcinem Hakielem, ale też innych programach, w tym „Pamiętnikach z wakacji” czy „Dagmara szuka męża”.

Stacja Polsat musiała jednak mierzyć się z krytyką w związku z promowaniem celebrytki – odkąd Kaźmierska zadebiutowała w telewizji wiadomo było, że ma za sobą kryminalną przeszłość. Szczegóły na ten temat opublikował kilka tygodni temu portal Goniec.pl, którego dziennikarz zajrzał w akta sprawy, z których szybko zaczął jawić się zupełnie inny obraz Kaźmierskiej, niż pokazuje ona w telewizji. Stacje zaczęły wtedy odcinać się od celebrytki – „Królowe życia” zostały usunięte z Playera, a Polsat zmienił swoją ramówkę i przestał emitować „Dagmara szuka męża”.

Filip Chajzer o Dagmarze Kaźmierskiej: Dla mnie była w porządku

Filip Chajzer występował z Dagmarą Kaźmierską w ostatniej edycji „Tańca z Gwiazdami”. W rozmowie z serwisem Przeambitni prezenter stwierdził, że dla niego była ona „w porządku”.

– Poznałem Dagmarę i uważam na moje osobiste doświadczenie, że ta kobieta jest naprawdę... I teraz co powiedzieć, żeby... Dla mnie ona była w porządku po prostu. Była prawdziwa, była szczera. Ona nie ukrywała tego, przez co przeszła, jaką miała przeszłość, gdzie spędzała kawałek swojego czasu i za co. Ja tutaj nie widziałem z jej strony próby zafałszowania tej historii - stwierdził.

Według Chajzera, Kaźmierska musiała zyskać też sympatię widzów, ponieważ dostawała od nich masę głosów, co umożliwiło jej przechodzenie z odcinka na odcinek w „Tańcu z Gwiazdami”.

W odpowiedzi na słowa dziennikarza, „Królowa życia” udostępniła na swoim InstaStory jego wypowiedź i napisała: „Filipku, dziękuję i spokoju życzę”.

Czytaj też:

Ofiara Dagmary Kaźmierskiej ujawniła zatrważające szczegóły. „Groziła, że załatwi nasze rodziny”Czytaj też:

Reżyser „Tańca z gwiazdami” o Dagmarze Kaźmierskiej. Celebrytka ma szansę na powrót do Polsatu