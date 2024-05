Reżyser „Tańca z gwiazdami” o Dagmarze Kaźmierskiej. Celebrytka ma szansę na powrót do Polsatu

Dagmara Kaźmierska zaczynała karierę w mediach jako gwiazda stacji TTV, gdzie była jedną z bohaterek show „Królowe życia”. Później celebrytka zdecydowała się na współpracę z Polsatem, gdzie dostała program „Dagmara szuka męża”, a także wystąpiła w „Tańcu z gwiazdami”. Niedługo później światło dzienne ujrzały szokujące informacje dotyczące jej kryminalnej przeszłości. Mimo tego, 49-latka nadal cieszy się sympatią fanów, co ma jej pomóc... w powrocie na ekrany.

Dagmara Kaźmierska wróci do telewizji?

Kiedy ogłoszono, że Dagmara Kaźmierska będzie uczestniczką „Tańca z gwiazdami”, w sieci wybuchła prawdziwa burza. Mimo tego, celebrytka tańcząca w parze z Marcinem Hakielem, przechodziła z odcinka na odcinek, podobno ciesząc się największą liczbą głosów od widzów. Choć później zrezygnowała z show, a media obiegły informacje nt. jej skandalicznej przeszłości, reżyser tanecznego formatu nie żałuje zaangażowania jej w projekt.

– Nie żałuję, bo ja uważam, że ona spełniła w tym programie swoją rolę. Ma swoją widownię i nie można tak mówić, żeby czegokolwiek żałować. Dagmara jest osobą, która potrafi rozruszać towarzystwo. Oczywiście nie chcę oceniać przeszłości. Można powiedzieć tak: wszyscy wiedzieli, kim jest Dagmara. Zgodziliśmy się i Dagmara wystąpiła w programie. Może nie tańczyła najlepiej, ale miała inne zalety. I to jest bardzo ważne — podkreślił Wojciech Iwański w wywiadzie dla „Faktu”.

Podobnego zdania ma być Edward Miszczak, dla którego celebrytka nie jest ostatecznie skreślona. – Szef uważa, że to dzięki kontrowersjom wokół jej osoby tegoroczny „Taniec z gwiazdami” miał tak dobrą oglądalność. Jest bardzo z tego powodu zadowolony i dumny. Uważa, że TzG to jego flagowy program i największy sukces. Przecież to on kupił licencję tego show jako pierwszy w Polsce, będąc jeszcze szefem TVN – zdradził w rozmowie ze „Światem Gwiazd” jeden ze współpracowników Edwarda Miszczaka.

– Edward nie ma do niej żadnej osobistej pretensji. Poza tym, ludzie ją pokochali. Masowo na nią głosowali, chociaż nie umiała tańczyć. Ona po prostu ma osobowość przyciągającą uwagę. Dlatego ma tylu fanów, którzy teraz piszą do nas, by wróciła na antenę – dodał anonimowy informator, sugerując, że Dagmara Kaźmierska może jeszcze wrócić do telewizji.

