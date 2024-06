Anna Popek murem za Danutą Holecką. „Łatwo komuś dorobić gębę”

Anna Popek i Danuta Holecka w tym samym czasie pracowały na antenie TVP. Pierwsza z nich prowadziła „Pytanie na Śniadanie”, druga „Wiadomości”. Po zmianie władzy znalazły zatrudnienie w Telewizji Republika. Holecka jest teraz gwiazdą programu informacyjnego „Dzisiaj”, a Popek format śniadaniowy „Republika wstajemy”. Obydwa pasma mają bardzo wysoką oglądalność.

Popek w ostatnim wywiadzie, udzielonym serwisowi Pomponik, nie szczędziła gorzkich słów byłemu pracodawcy. Według niej, spadek oglądalności Telewizji Polskiej wynika z faktu, że zwolniona została cała stara kadra. – Gdybyśmy byli, byłoby inaczej – stwierdziła.

Anna Popek chwali Danutę Holecką. „Prawda była zupełnie inna”

Dziennikarka postanowiła także stanąć w obronie Danuty Holeckiej, która od lat uważana jest za nieobiektywną prezenterkę, która w stronniczy sposób przedstawia informacje.

– Właśnie ostatnio rozmawiałyśmy (z Danutą Holecką – red.) i tak stwierdziłam, jaka to naprawdę porządna osoba. Tak łatwo jest komuś dorobić gębę. Myślę, że wielu ludzi w życiu miało takie sytuacje, że ktoś coś złego powiedział i to się ciągnęło przez lata, chociaż nie było w tym grama prawdy. O Danusi też mówili, że tam ludziom swoim nie pomogła, że zostawiła, że była zainteresowana odprawą. Prawda była zupełnie inna, tylko już tej prawdy nikt nie chciał słuchać – stwierdziła Popek. – Danka jest osobą uczciwą i lojalną wobec zespołu. To mogę powiedzieć – dodała.

