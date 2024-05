Małgorzata Tomaszewska miesiącami milczała na temat TVP. Teraz wyznaje: Nie wiem, co dalej

Przypomnijmy, Małgorzata Tomaszewska była związana z Telewizją Polską od 2018 roku. Początkowo występowała w programie „Pytanie na Śniadanie”, potem prowadziła liczne imprezy, w tym benefis Zenona Martyniuka czy „Wakacyjną Trasę Dwójki” oraz program rozrywkowy „Dance Dance Dance”. Była gospodynią finału Eurowizji dla dzieci czy preselekcji do tej imprezy w 2022 i 2023 roku. Prowadziła także kilka razy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

Szczere słowa Małgorzaty Tomaszewskiej o zwolnieniu z TVP

Pracę w TVP Tomaszewska straciła na początku 2024 roku, po zamianie władz stacji. Była wówczas jedną z prowadzących „Pytania na Śniadanie”. Jej zwolnienie wywołało ogromne kontrowersje, ponieważ dziennikarka była wówczas w zaawansowanej ciąży. W drugiej połowie lutego Tomaszewska powitała na świecie swoją córeczkę Laurę. Dopiero teraz jednak prezenterka postanowiła odnieść się do kwestii swojego pożegnania z telewizją publiczną.

„Moi kochani, to nie pożegnanie. To tylko kolejny przystanek. A jak się jechało? Znakomicie. Gdzie jedziemy dalej? Jeszcze nie wiem” – zaczęła swój post na Instagramie prezenterka.

Dalej podziękowała za „5 pięknych zawodowych lat w Telewizji Polskiej”. Zapewniła, że wiele się nauczyła i wiele przeżyła, a także poznała przyjaciół.

„Dziękuję produkcji Pytania na Śniadanie, produkcji formatów The Voice of Poland, The Voice Senior i Dance Dance Dance, Rochstar.tv, produkcjom Eurowizji Junior 2020, Festiwali w Opolu, Wakacyjnej Trasy Dwójki, koncertów sylwestrowych”... – wymieniała.

Później Tomaszewska zwróciła się już do widzów. „Kochani widzowie! Podczas wszystkich tych produkcji byliście ze mną, czasem nawet osobiście, pod scenami, przemierzając tysiące kilometrów. Bardzo Wam za to dziękuję. Jesteście NAJLEPSI! Do zobaczenia w kolejnej trasie!” – zakończyła.

Fani deklarują pod wpisem Tomaszewskiej, że nie oglądają TVP

Jak można było się spodziewać, pod postem roi się od komentarzy od fanów Tomaszewskiej, którzy deklarują, że od czasu, gdy została zwolniona, nie oglądają TVP.

„Telewizja Poska bez Idy,Kasi i Ciebie to nie ta sama telewizja”; „Nie oglądam już PNS. Bez Wasz wszystkich to już nie ten sam program. Byliście i jesteście najlepsi”; „Bez Was to nie to samo wtedy było rodzinnie prawdziwe teraz sztucznie”; „Tak bardzo brakuje Was. Niestety już nie oglądam”; „Dziekujemy za wszystkie spotkania” – piszą fani Tomaszewskiej.

