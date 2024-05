Już dziś odbędzie się gala ShEO Awards 2024! Kto zostanie nagrodzony?

W poniedziałkowy wieczór 27 maja redakcja „Wprost” już po raz piąty wyróżni kobiety, które nieustannie chcą się rozwijać i wspierają w tym innych. Poprzez wręczenie ShEO Awards chcemy im pomagać w budowaniu poczucia własnej wartości, a także w przezwyciężaniu słabości. Nasze laureatki co roku udowadniają bowiem, że płeć nie jest barierą w osiąganiu najwyższych szczytów m.in. w biznesie, kulturze czy polityce. Przedstawicielki jakich dziedzin tym razem otrzymają zatem nagrodę?

Laureatki ShEO Awards 2024

Przez dekady przedstawicielki płci pięknej musiały walczyć o uznanie swoich kompetencji, aby ich sukcesy były oceniane na równi z mężczyznami. Dziś, w końcu w wielu dziedzinach życia społecznego i zawodowego, kobiety udowadniają, że mogą sprostać każdemu wyzwaniu, łącząc w sobie wiele ról. Redakcja „Wprost” chce ich docenić, a przy tym budować atmosferę sprzyjającą wspólnemu działaniu i zachęcającą do podejmowania nowych wyzwań, nie tylko zawodowych.

W poprzednich latach laureatkami ShEO Awards zostały m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan w kategorii „Przełamywanie stereotypów”, Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska jako „Liderki biznesu”, Magda Mołek została nagrodzona za zostanie „Gwiazdą nowych mediów”, natomiast Doda za bycie „Działaczką społeczną”.

Wyróżniane są jednak nie tylko osoby ze świata show-biznesu, lecz również przedstawicielki pozostałych, różnorodnych dziedzin. Ze świata medycyny i zdrowia statuetki odebrały m.in. dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld czy profesor Beata Naumnik, natomiast Małgorzata Omiecińska i Barbara Edelmuller–Generau wyróżnione zostały w kategoriach biznesowych. Jakie obszary życia kapituła ShEO Awards 2024 wzięła tym razem pod uwagę?

Otóż podczas gali wyróżnione zostaną kobiety w takich kategoriach, jak: „Walka ze stereotypami”, „Prawa kobiet w polskim filmie”, „Kobieca inicjatywa roku”, „Pomoc bez granic”, „Nowe spojrzenie na biznes”, „ESG – promotorka zmian w biznesie”, „Siostrzeństwo w sporcie”, „Kobiecy drift”, „Balans w świecie kryzysów”, „Nadzieja w medycynie”, „Liderka walki o to, co najważniejsze”, „Ambasadorka pacjentów”, „Liderka praw pacjentów”, „Osobowość medyczna”, „Inspiracja w biznesie”, „Liderka biznesu – projekt na przyszłość”, „Liderka biznesu – kobiece oblicze rynku ubezpieczeń”, „Liderka biznesu – walka po stronie konsumentów”, „Kultura zaangażowana”, a także – jak co roku – „Ikona kultury”.



SheO Awards 2024 to event o kobietach i dla kobiet

