Polski hit Max od dziś z nową odsłoną. Polacy już pokochali serial

Nowa produkcja HBO Original wywołuje dyskusję dotyczącą bycia przyzwoitym, prawym człowiekiem we współczesnym świecie. Zadaje trudne pytania o nasze granice i o to, co jesteśmy w stanie poświęcić dla bliskich nam osób. Drugi odcinek trzymającego w napięciu thrillera psychologicznego „Porządny człowiek” jest już w serwisie Max.

„Porządny człowiek”. Co wydarzy się w drugim odcinku?

Po szarpaninie Pawła i Arka, chłopak ulega poważnemu wypadkowi. Paweł wpada w panikę. Bojąc się, że zostanie oskarżony o wepchnięcie Arka na jezdnię, podaje się za jego ojca i zapewnia świadka, że jest lekarzem, który sam zajmie się poszkodowanym.

Gdy Paweł przywozi nieprzytomnego Arka do swego szpitala, przed budynkiem dostrzega Kamilę – matkę chłopaka, rozmawiającą z żoną pacjenta, który zmarł na stole operacyjnym. Paweł domyśla się, że to Kamila namówiła rodzinę pacjenta do złożenia pozwu przeciwko niemu. Wściekły, podejmuje szybko nieprzemyślaną decyzję...

Kamila – matka Arka jest zaniepokojona brakiem kontaktu z synem. Zgłasza jego zaginięcie na policji. Jednocześnie, przez zaprzyjaźnionego funkcjonariusza, zdobywa informacje, które mogą zaszkodzić Annie.

Nowa produkcja HBO Original to wciągający, trzymający w napięciu, thriller psychologiczny, który pokazuje, że kryształowi, idealni ludzie nie istnieją, a każdy „porządny człowiek” ma jakąś skazę...

„Porządny człowiek” – polska nowość od Max z plejadą gwiazd

Paweł – główny bohater serialu – to przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje?

W roli tytułowej nowej produkcji serwisu Max zobaczymy Krzysztofa Czeczota, któremu partnerować będą, m.in.: Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz.

Sześcioodcinkowy serial „Porządny człowiek” jest przygotowywany dla platformy Max przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Zdjęcia zakończyły się w lipcu br. Autorami scenariusza są Marek Modzelewski i Krzysztof Czeczot. Od strony reżyserskiej nad produkcją czuwa Aleksandra Terpińska, a zdjęcia realizował Jakub Stolecki. Autorem scenografii jest Anna Anosowicz, kostiumów – Agnieszka Werner-Szyrle. Za charakteryzację odpowiada Monika Kaleta. Producentem jest Tomasz Cichoń, kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan.

